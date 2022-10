No diré el nombre de este hombre. No lo diré por varias y muy diversas causas. La primera, porque no lo sé. Salen sobrando las demás, entonces, y eso me permite seguir con mi relato.

Este señor era un ejidatario de la comarca lagunera. Hombre de estatura procerosa, y gordo en demasía, semejaba una mole en movimiento. Las veces que iba a Torreón y caminaba por la acera la gente se veía obligada a bajarse ...