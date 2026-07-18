El último tango en Nueva York

Puskas, Cruyff, Rummenigge, Baggio están en el grupo de los grandes ganadores-perdedores, que se quedaron a un paso del paraíso futbolístico. El as húngaro se destacó en la Copa del Mundo de Suiza en 1954 . Veinte años después, Johan Cruyff y el futbol total holandés sorprendían al mundo con el tres veces campeón de Europa consecutivo con el Ajax, frenado por el proverbial pragmatismo y cínico futbol alemán.

¿Qué tienen en común Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Eusebio, Johan Cruyff, Zico, Michel Platini, Karl Heinz Rummenigge, Marco Van Basten, Roberto Baggio, Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Neymar? Que además de un talento futbolístico monumental, ganaron campeonatos nacionales y continentales, copas de campeones, balones de oro y títulos de máximo goleador. Fueron y son los ídolos de las masas, con vitrinas llenas de trofeos, medallas y fotos de celebraciones, pero ni uno solo de ellos alcanzó lo más importante y prestigioso para el futbol: Jamás lograron levantar el trofeo de la Copa del Mundo .

Rummenigge fue campeón de Europa, ganó el Balón de Oro, pero Paolo Rossi y los Azzurri le impidieron subir al cielo futbolístico en España 82. La misma suerte corrieron Platini y Van Basten (todos campeones de Europa, todos ganadores del Balón de Oro y todos sin el título de campeón del mundo)

Roberto Baggio, “El Divino”, había hecho la promesa a su padre de llevarle el título de campeón mundial a Italia, pero esa pierna derecha mágica lo “traicionó” en la tanda de penales en la final ante Brasil en Estados Unidos 1994.

Zico y Marco Van Basten protagonizaron selecciones románticas, poéticas y espectaculares, pero nada. Los brasileños eran los grandes favoritos en España 1982, hasta que su seductora samba fue interrumpida por Paolo Rossi.

Eusebio y Michel Platini y Cristiano Ronaldo pararon en semifinales de los mundiales donde Portugal y Francia merecieron mucho más, Platini incluso dos veces (en España y cuatro años después en México). Modric y su Croacia sorprendieron al mundo en Rusia y llegaron muy lejos en Qatar. La carrera de Cristiano es impresionante: 5 Balones de Oro, 5 Champions League, Campeón de Europa y campeonatos de liga en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita... pero sin mundial. Mañana domingo, Lionel Messi refrendará su lugar en los altares del fútbol junto a Pelé y Maradona y puede reescribir su propia historia como el más grande de todos los tiempos. El Mundial 2026 será la oportunidad para que corone ese sueño, una exigencia que millones de sus seguidores le hemos hecho, comparándolo hasta el cansancio con Maradona, a quien supera en trofeos individuales con ocho Balones de Oro, cuatro Champions y diez campeonatos de España.

Pero su desempeño en la selección argentina parecería haber estado maldecido con una letanía de finales perdidas y eliminaciones frustrantes. Messi, consagrado como el mejor jugador del mundo, con Argentina era solo uno más y su deuda con su país seguía creciendo hasta que el 10, finalmente, derrotó junto a su equipo a Brasil en el Maracaná en la primera Copa América en 2021, refrendándola en 2024 frente a Colombia. Luego vino su consagración en Qatar 2022. Hoy, Argentina tiene tres estrellas en su camiseta: una de la mano de Kempes en 1978, en 1986 con Diego y en 2022 con Messi.

Messi, de 39 años, disfruta del amor y de la alegría que él y la selección argentina brindan. Celebra, canta y baila con ellos. Al ganar ante Inglaterra dijo: Es una locura cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro [mejores] íbamos a estar, que lo íbamos a pelear. Y nos terminamos metiendo en una nueva final. Hoy, cada juego de Messi en el mundial es un partido récord y mañana domingo impondrá otro con su aparición número 34 y 21 goles, el máximo goleador en mundiales, superando y con mucho a Miroslav Klose, dejando una cosa clara: él y su equipo están listos para otra oportunidad histórica.