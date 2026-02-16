El zumbido

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 16 febrero 2026
    El zumbido
    GENERADA CON IA

De inmediato fue conducida la persona al panteón municipal, y ahí se vio frente al pelotón de fusilamiento

Las anécdotas de la Revolución no tienen fin, y son más interesantes las ciertas que las inventadas.

Febrero de 1915. La ciudad de Monterrey había sido tomada por fuerzas federales. El general Pablo González, que se disponía a lanzar un ataque contra esa importante plaza, envió a una persona como espía a fin de observar al enemigo, calcular sus efectivos y tomar nota de sus posiciones.

TE PUEDE INTERESAR: De carpas y carperas

Después de afrontar toda suerte de dificultades, logró esa persona llegar a Apodaca. Ahí hizo contacto con el general Maclovio Herrera.

–Ten mucho cuidado –le dijo éste–. La situación es muy peligrosa en Monterrey. Los federales esperan un ataque, y para ellos todo recién llegado a la ciudad es un espía. No te arriesgues.

La persona enviada por don Pablo se las arregló para llegar a la ciudad. Se hospedó en el viejo Hotel “Imperial”, que se hallaba frente al actual Ancira. Durmió profundamente, quizá por el cansancio de los días anteriores, y a la mañana siguiente bajó a desayunar. Mientras lo hacía notó que dos hombres le dirigían la mirada con insistencia desde otra mesa. Uno de los camareros acudía de continuo a atender a esos parroquianos, de modo que podía escuchar lo que hablaban entre sí.

La persona enviada como espía notó luego que el mesero le dirigía también la vista, como tratando de advertirle algún peligro. Lo hizo con mayor intensidad cuando los hombres se levantaron y salieron. Terminó y pagó su cuenta. En la puerta del hotel se topó con dos soldados federales.

–Acompáñenos –le dijo uno.

–Con mucho gusto –respondió–. Tan sólo permítanme subir un momento a mi habitación a traer lo que necesito.

Los soldados, desconfiados, fueron también, pero no entraron en el cuarto. Apresuradamente la persona echó tras el ropero algunos papeles comprometedores. Luego se puso a disposición de los soldados, y con ellos fue a dar a la Estación del Nacional. El general Felipe Ángeles inició un detenido interrogatorio, pero nada pudo conseguir.

–Muy bien –ordenó–. Al paredón.

De inmediato fue conducida la persona al panteón municipal, y ahí se vio frente al pelotón de fusilamiento.

–¡Preparen! –ordenó el cabo encargado de la ejecución–. ¡Apunten!

No dijo ¡Fuego! ya. Con una mirada de burla desató las manos de la persona, que ese mismo día fue en tren a Chihuahua con otros prisioneros. De ahí escapó dos meses después. Luego recordaba el momento de su simulada ejecución:

“...En ese instante se me acabó todo sentimiento de valor, de orgullo. Sentí un zumbido en los oídos, se me revolvió el estómago, y sólo se hizo presente un segundo de horror jamás sentido...”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: descendientes de don Venustiano Carranza impulsan asociación para preservar su legado histórico

Ahora bien. A lo largo de este artículo he usado machaconamente la palabra “persona”. Eso se debe a que el espía enviado por don Pablo González, la persona que vivió esta tremenda aventura, no era hombre: era mujer. Se llamaba María de Jesús G. Hinojosa y militaba en el Cuerpo de Ejército de Oriente con el grado de Teniente de Caballería.

Como se ve, no toda la Revolución fue cosa de hombres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Revolución Mexicana
personajes

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Diego Canalas, (izq), estuvo durante la apertura de Torreón TV.

Torreón: destacan a Coahuila en foros nacionales por su modelo de seguridad
Vecinos de distintas colonias acudieron desde temprana hora al módulo instalado en Alsuper Mirasierra para recibir la vacuna contra el sarampión.

Arranca campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Saltillo
Intervienen tramo que divide la colonia Anáhuac y Valle Universidad.

Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada
Jonathan Heath recordó que entre 2008 a 2009 el porcentaje de trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo no llegaba al 12%.

Urge la inversión para alcanzar las metas de crecimiento: Banco de México
Gabriela Gutiérrez Mora indicó que se trata de una aportación social para México.

IMEF trabajará en libro sobre la economía del Mundial del Futbol

La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas