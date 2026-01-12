Coahuila: descendientes de don Venustiano Carranza impulsan asociación para preservar su legado histórico

Descendientes de don Venustiano Carranza y promotores de la historia constitucionalista de México buscan conformar una asociación con alcance nacional que tenga como eje central la preservación y difusión del legado histórico, político e ideológico del prócer revolucionario coahuilense.

Se trata de la Asociación Nacional Venustiano Carranza, una asociación civil que, además de realizar actividades culturales y académicas, actualmente trabaja para obtener su registro como Agrupación Política Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Alejandro Carranza de la Peña, sobrino bisnieto de Venustiano Carranza Garza, explicó que el objetivo principal de la asociación es concientizar a la población sobre la historia nacional, particularmente sobre el movimiento constitucionalista y la figura de Carranza.

“Buscamos la reivindicación de la justicia sociohistórica. Organizamos conferencias, reuniones y convocamos a diversos sectores de la población para reflexionar sobre la Revolución mexicana y el legado de Venustiano Carranza”, señaló.

Carranza de la Peña destacó que preservar la memoria histórica del prócer revolucionario es fundamental, ya que fue el único gobernador en funciones que desconoció a Victoriano Huerta tras el asesinato de Francisco I. Madero, dando origen al movimiento constitucionalista que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917.

“Fue un hombre honesto, apegado a la legalidad y a la justicia. Su ejemplo es digno de ser promovido para formar mejores ciudadanos”, afirmó.

¿QUIÉNES LA INTEGRAN Y DIRIGEN?

La asociación cuenta con una estructura nacional y estatal, integrada por comités especializados en distintos sectores, como jóvenes y mujeres, así como por descendientes directos e indirectos de figuras históricas del constitucionalismo.

Entre quienes dirigen el proyecto se encuentran Enrique Neaves Muñiz, integrante del comité nacional; Alejandro Carranza de la Peña, como representante de la familia Carranza; el General Juan José Castilla Ramos y el Lic. Luis Alberto Cázares, dirigente estatal de la asociación en Coahuila. Además, participan descendientes de otros personajes históricos, como la familia Murguía, ligada al general Francisco Murguía.

La asociación también cuenta con el respaldo y asesoría de José Trinidad Pérez Franco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Profesionales por México, agrupación política con más de 20 años de registro ante el INE, quien apoya el proceso técnico y legal para la obtención del registro.