Elección 2027: Morena arrasa y ‘chao pescado’ oposición...

Aguascalientes debe ganarlo el PAN con cinco o seis puntos de ventaja, pero cuando ya aparecen los careos, la diferencia se cierra a dos o tres puntos contra Morena y sus aliados.

Dicen los sapientes que “chao pescao” es una expresión coloquial (y hasta festiva) que se usa como un recurso para decir adiós de manera rápida o dar por cerrado un tema de forma tajante. El proceso electoral intermedio en México inicia en menos de dos semanas y, al parecer, Morena volverá a arrasar en la Cámara de Diputados y la oposición, de 17 gubernaturas que habrá en juego, no pinta seriamente más que en tres o cuatro lugares. Chao pescao . Veamos estado por estado...

Baja California. Salvo que pase algo extraordinario, Morena debe apalear: PRI y PAN máximo llegarán a 20 puntos.

Baja California Sur. Esa es de las elecciones que se perfilan peleadas. Dependiendo de la persona que encabeza la candidatura de Morena, la diferencia baja de ocho a dos puntos. Si el PRI se suma al PAN, probablemente pierda Morena, pero es difícil apostar ahí.

Campeche. A pesar de los constantes desatinos de la gobernadora morenista, la gente quedó absolutamente harta del priismo y todo pinta para una paliza de Morena, probablemente con un dos a uno sobre MC, PAN y PRI.

Chihuahua. Una de las últimas coronas panistas, pero en lo estrictamente electoral pareciera que andan queriendo virar hacia Morena y gacho: en una de esas, hasta con la mitad de los votos ganan.

Colima. Si PAN y PRI se juntan, le darán guerra a Morena, porque de otra forma se van a llevar dos zapes a punta de votos. El esquirol del estado es el Verde, que anda peleando el tercer lugar al PRI y a MC.

Guerrero. La oposición no tiene nada que hacer. Morena va a barrer con todo, salvo que se le ocurra revivir al impresentable, cuyo nombre no quiero mencionar por respeto a las mujeres.

Michoacán. Esa era tierra de Morena, pero el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan cambió la ecuación y Grecia Quiroz podría ser la primera gobernadora independiente. PAN y PRI no tienen nada que hacer ahí, sobre todo si la elección está muy cerrada y la gente opta por el voto útil para Grecia.

Nayarit. Gana ampliamente Morena, de acuerdo con las mediciones al arranque del proceso electoral, sin posibilidad para la oposición, aunque se unan todos los partidos.

Nuevo León. Esa va a ser, por lo visto hasta ahora, una elección peleadísima entre MC, PRI y Morena. Podría ser el único lugar donde gane el PRI o MC. Va a estar buenísima.

Querétaro. Es territorio PAN y será muy difícil que los queretanos viren de la derecha hacia Morena. Yo digo que es imposible.

Quintana Roo. Morena aplasta. En una de esas, la 4T reedita las épocas del priismo de López Portillo y gana con 70 por ciento. La oposición es invisible ahí.

San Luis Potosí. Verde, aunque si Morena y PT se unen podrían competirle a la candidata del nepotismo. De otra manera, la senadora y esposa del gobernador va a ganar. Caso para estudio sociológico.