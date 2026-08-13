Elecciones 2027: Sheinbaum deja a partidos decidir sobre la licencia de legisladores que buscan candidaturas

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    Elecciones 2027: Sheinbaum deja a partidos decidir sobre la licencia de legisladores que buscan candidaturas
    “Ya le corresponde a cada partido político decidir qué reglas poner para las candidaturas de su partido”, declaró la presidenta. Cuartoscuro

La mandataria declinó respaldar la propuesta para que los aspirantes no dejen sus curules en los meses previos a las campañas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de los partidos políticos decidir si exigirán licencia a los legisladores que busquen otro cargo de elección popular, pese a que ella ha recomendado la separación previa para funcionarios de su Gobierno.

En la conferencia mañanera, la mandataria declinó respaldar la propuesta planteada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para que los aspirantes no dejen sus curules en los meses previos a las campañas.

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”Ya le corresponde a cada partido político decidir qué reglas poner para las candidaturas de su partido”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la eventual solicitud de licencia de alrededor de un centenar de legisladores.

EL EJECUTIVO NO DETERMINA REGLAS INTERNAS: CSP

En Palacio Nacional, se preguntó a la Presidenta sobre si los diputados deberían separarse del cargo ante el uso de recursos públicos, como ha planteado para integrantes de su Administración que aspiren a una candidatura.

Sheinbaum sostuvo que no corresponde al Ejecutivo determinar las reglas internas para los legisladores que pretendan competir de nuevo por un puesto de elección popular.

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”Yo no le voy a decir a los diputados qué tienen que hacer. Yo envío propuestas legislativas y las aprueban o no las aprueban. Pero ya la decisión de un partido político de si le pide licencia a los diputados para participar nuevamente, pues es decisión del partido político”, afirmó.

La propuesta de Monreal, la cual en el caso de Morena parece será aceptada por la dirigencia nacional del partido, argumenta que las licencias causarían un caos logístico para el análisis y votación de distintas iniciativas en el periodo que está próximo a iniciar.

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