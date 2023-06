La incertidumbre, dicen los entendidos de los asuntos electorales, es una de las características esenciales de la democracia. En otras palabras, el hecho de no tener certeza sobre quién va a ganar los comicios nos habla de si una elección se ha desarrollado o no dentro de los cauces democráticos.

En el caso específico de Coahuila no existe tal cosa (la incertidumbre), pese a lo cual estamos ante un ejercicio democrático (con sus asegunes, claro). ¿Cómo es eso? Pues sí: en realidad no existe duda respecto de quién va a ganar la elección mañana domingo, pero eso no implica haber trampeado el proceso electoral... en estricto sentido.

Además, aún cuando no hay incertidumbre sobre quién será el ganador, sí hay duda sobre algunos aspectos del resultado electoral. El margen con el cual ganará el anticipadísimo vencedor, o la futura conformación del Congreso del Estado son dos ejemplos de ello.

La certeza sobre el ganador deriva de la combinación de, al menos, un par de factores: de un lado, la eficacia del priísmo comarcano en eso de operar en diversos planos de forma simultánea para sincronizar variables -incluso aquellas teóricamente fuera de su control- y alinear las estrellas a su conveniencia. Del otro, la inmensa torpeza, la improvisación y hasta la corrupción de una oposición a la cual, según se vio, nunca le interesó ganar.

Todo lo anterior, debe decirse también, aderezado por el uso y abuso de recursos públicos para impulsar candidaturas, comprar votos, forzar adhesiones o contener opositores. En este rubro, por cierto, el indicador de la indecencia marca más o menos un empate entre las principales fuerzas en pugna. Tan deshonestos han sido los priístas como los morenistas. No por nada corre por sus venas sangre con el mismo código genético.

Aunque en eso de la obscenidad y la indecencia, en este proceso electoral la nota la han dado los dirigentes de los partidos Verde y del Trabajo. ¡Vaya muestra de impudicia política a la cual nos enfrentaron en la última semana! Resulta difícil encontrar un ejemplo cercano para comparar su vomitiva actitud... aunque, la verdad sea dicha, tampoco es una gran sorpresa. Se trata de lo esperable en una caterva de mercenarios profesionales.

Pero volvamos a lo nuestro. Atestiguaremos el epílogo de una historia cuyo desenlace fue anticipado, como en la “Crónica de una Muerte Anunciada” de García Marquez, desde la primera línea del guión. Sin turbulencia alguna, el vuelo abordado por el candidato Manolo Jiménez aterrizará -a tiempo y sin sobresaltos- para entregar, en el puerto de llegada, al Manolo gobernador.

La única duda seria, susceptible de ser planteada a estas alturas, es la hora de arranque del festejo, el nivel de ruido a generarse y la hora a la cual se estarán enfilando a sus casas los últimos asistentes a la explanada tricolor del bulevar Francisco Coss, en Saltillo.

Aristas

La certeza sobre el resultado de la elección de gobernador, ¿debe conducirnos a desistir de acudir a votar, ya porque podamos considerar innecesario nuestro voto en el marco de una victoria segura, ya porque no coincida nuestra convicción con el resultado más probable?

No. Pese a todo lo dicho, acudir a la casilla de nuestra sección, recibir las boletas y estampar en ellas nuestra voluntad es un acto relevante, sea cual sea la posición de cada quien. Si usted alinea en el equipo de quienes marchan a la cabeza de la competencia, pues no se prive de la adrenalina implicada en ser parte del contingente triunfador; si alinea en el bando contrario, pues no deje de contribuir a vender cara la derrota.

Porque, aún cuando casi todos los integrantes de nuestra clase política se comportan como si la vida les fuera en cada elección, pues no es así... y menos para quienes no concebimos la renovación del poder público en términos de un botín disputado por filibusteros.

¡Feliz fin de semana!

