Si algo habrá que destacar de la jornada comicial de ayer es la sorprendente participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos que, al cierre de esta edición, mostraba el Sistema de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Coahuila, ayer acudieron a emitir su sufragio al menos la mitad de las personas inscritas en la lista nominal. UNA DE CADA DOS No es poca cosa, sobre todo si consideramos que las elecciones legislativas intermedias, a las que en el argot popular se les conoce como “huérfanas” —porque no van acompañadas de ninguna otra que despierte el entusiasmo de los electores—, suelen ser comicios con poca participación.

Por ello, previo a la jornada de ayer, pocos eran optimistas respecto del volumen de electores que podrían presentarse en las urnas, pese a que las dos principales fuerzas en pugna a nivel estatal —PRI y Morena— cuentan con una base electoral importante en Coahuila y ello implica la existencia de un voto duro que se moviliza por sí solo. Un elemento, siempre presente en este tipo de elecciones, ayudaba a documentar el pesimismo: ninguna de las contiendas, en los 16 distritos en los cuales se encuentra dividida la entidad, se convirtió en un ejercicio que concitara el interés de la ciudadanía. Sin embargo, como suele ocurrir, pese a todos los incentivos que existían en contra, la ciudadanía ha dado una muestra más de su sentido de responsabilidad cívica y convirtió a la de ayer en una jornada para el análisis por su amplia participación. En particular vale la pena destacar lo ocurrido en la Región Laguna, cuyos principales municipios —Torreón, Matamoros y San Pedro— son cabecera de media docena de distritos, pues allí se registró la mayor participación de todo el Estado. Y es que, con excepción del Distrito 11, con cabecera en Torreón, en todas las demarcaciones electorales de la Laguna la participación ciudadana superó el 50 por ciento de la lista nominal de electores. Mención aparte merece el electorado del Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde se registró la participación más alta: 61.5 por ciento de la lista nominal, con las cifras al cierre de esta edición. EL VALOR DE PARTICIPAR Que la ciudadanía participe en estos volúmenes siempre es importante. En primer lugar, porque entre mayor sea la asistencia de los electores a las urnas, el resultado que surge del conteo de los votos cuenta con mayor legitimidad. Y en segundo lugar, porque la participación ciudadana constituye un aval relevante del trabajo de la autoridad electoral.

Lo que una participación de este nivel evidencia también es que, pese a todo, la ciudadanía sigue teniendo confianza en el sistema de renovación de los poderes públicos. Esa confianza se traduce en el compromiso de acudir a la casilla que le corresponde. Valdrá la pena, desde luego, que el involucramiento ciudadano no se limite solamente a participar en las jornadas comiciales, sino que se traslade más allá de las casillas, es decir, que se traduzca en un proceso de vigilancia permanente de la actividad de quienes han recibido el mandato popular. Quienes ayer fueron electos y cuyos triunfos se validarán en los próximos días forman parte de un esquema que funciona en la medida en la cual se hagan cargo de lo que implica representar a los ciudadanos: tomar decisiones en su nombre, pero no de forma caprichosa o atendiendo a los intereses de un grupo o facción. Porque la democracia representativa es eficaz en la medida en la cual opera haciendo honor a su nombre, es decir, produciendo representantes populares cuya hoja de ruta está orientada, de forma permanente, a traducir en acciones de gobierno las expectativas de la sociedad.