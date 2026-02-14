En el Día del Amor / la amistad es un refugio / os lo digo con candor / aunque suene a sacrilegio

Opinión
14 febrero 2026
    En el Día del Amor / la amistad es un refugio / os lo digo con candor / aunque suene a sacrilegio
    Día del Amor y la Amistad. Grupo Detona/Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA San Valentín está cansado / de la bulla en estas fechas / el soltero fue cazado / por andar prendiendo mechas

¿Les platico? ¡Arre!

Claudia y Donald:

Como todas las parejas

amamantan sus afanes

de arrumacos, luego quejas

con llamadas y ademanes.

Se toleran mutuamente

en el fondo se detestan

sobreviven de accidente

y sus cuernos alebrestan.

Fernández Noroña y Adela Micha:

La entrevista los unía

pero todo pasa y cambia

sucumbieron un buen día

fueron presa de la labia.

Relaciones complicadas

las de éstos personajes

hoy se llevan a mentadas

más que amores, eran majes.

Adán Augusto y Andrea Chávez:

Una escena turbadora

sucedió en pleno Senado

la sutil mancornadora

ya cambió de enamorado.

Antes era Adán El Chueco

hoy, otro de su rodada

apetece chile seco

y no ser abandonada.

Hugo Aguilar y la Suprema Corte:

El ministro presidente

al que le bolean el cacle

el de amores estridente

hoy lamenta su debacle.

Lo sedujo la Suprema

le cantaba en su mixteco

y aunque le eche mucha crema

lo perdió su coco hueco.

Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán:

Un amor de conveniencia

con sus pajes de por medio

ella ya perdió paciencia

no soporta más el tedio.

Cada quien se dio la vuelta

Luisa va corriendo a casa

del poder ella lo suelta

se libró de tanta grasa.

AMLO y Beatriz:

Nadie cree que sigan juntos

hoy son solo indiferencia

van que vuelan pa´difuntos

los secó tanta abstinencia.

La señora desde España

el señor en La Chingada

los separa tanta “maña”

hoy la llama está apagada.

Tatiana Clouthier y la gubernatura de NL:

Veleidosa cual ninguna

es la hija del Maquío

ya perdió toda fortuna

retorcida en el hastío.

Ama ser gobernadora

pero poca chance tiene

aunque sea gata de angora

ahora nadie la mantiene.

Sanjuana Martínez y su amor perdido:

La casaron obligada

enviudar era su sino

recibió una millonada

el escarnio va en camino.

Notimex tenía vida

antes de que ella llegara

resultó ser su comida

y la tripa atragantara.

Mariana y Samuel:

De pareja muy perfecta

a un amor descobijado

fue su vida otrora recta

pero todo se ha acabado.

Qué sencillo hubiera sido

mantenerse en casa a salvo

hoy su amor está abatido

ya sin pelo y todo calvo.

$!Con mis hermanos, Eloy Garza y Omar Cervantes. La vida es un descanso fragmentado y cada muerte de un ser querido es una bala que nos pasa silbando...
Con mis hermanos, Eloy Garza y Omar Cervantes. La vida es un descanso fragmentado y cada muerte de un ser querido es una bala que nos pasa silbando... Grupo Detona

Cajón Desastre:

- Estoy muy triste. En la víspera del Día de San Valentín, murió mi querido amigo, Omar Cervantes Rodríguez. Nos decíamos hermanos; lo éramos.

- A sus 59 años estaba lleno de planes.

- Habíamos quedado de vernos esta semana, pero le diagnosticaron influenza y me dijo: “Apenas salga de esta, nos vemos para echar a andar el plan del que platicamos”.

- Repentinamente le atrapó una neumonía, luego se complicaron las cosas y en unos cuantos días se apagó su vida.

- Su paso deja huella. Lo voy a extrañar.

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

