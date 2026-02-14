En el Día del Amor / la amistad es un refugio / os lo digo con candor / aunque suene a sacrilegio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Plácido Garza DETONA San Valentín está cansado / de la bulla en estas fechas / el soltero fue cazado / por andar prendiendo mechas
¿Les platico? ¡Arre!
Claudia y Donald:
Como todas las parejas
amamantan sus afanes
de arrumacos, luego quejas
con llamadas y ademanes.
Se toleran mutuamente
en el fondo se detestan
sobreviven de accidente
y sus cuernos alebrestan.
Fernández Noroña y Adela Micha:
La entrevista los unía
pero todo pasa y cambia
sucumbieron un buen día
fueron presa de la labia.
Relaciones complicadas
las de éstos personajes
hoy se llevan a mentadas
más que amores, eran majes.
Adán Augusto y Andrea Chávez:
Una escena turbadora
sucedió en pleno Senado
la sutil mancornadora
ya cambió de enamorado.
Antes era Adán El Chueco
hoy, otro de su rodada
apetece chile seco
y no ser abandonada.
Hugo Aguilar y la Suprema Corte:
El ministro presidente
al que le bolean el cacle
el de amores estridente
hoy lamenta su debacle.
Lo sedujo la Suprema
le cantaba en su mixteco
y aunque le eche mucha crema
lo perdió su coco hueco.
Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán:
Un amor de conveniencia
con sus pajes de por medio
ella ya perdió paciencia
no soporta más el tedio.
Cada quien se dio la vuelta
Luisa va corriendo a casa
del poder ella lo suelta
se libró de tanta grasa.
AMLO y Beatriz:
Nadie cree que sigan juntos
hoy son solo indiferencia
van que vuelan pa´difuntos
los secó tanta abstinencia.
La señora desde España
el señor en La Chingada
los separa tanta “maña”
hoy la llama está apagada.
Tatiana Clouthier y la gubernatura de NL:
Veleidosa cual ninguna
es la hija del Maquío
ya perdió toda fortuna
retorcida en el hastío.
Ama ser gobernadora
pero poca chance tiene
aunque sea gata de angora
ahora nadie la mantiene.
Sanjuana Martínez y su amor perdido:
La casaron obligada
enviudar era su sino
recibió una millonada
el escarnio va en camino.
Notimex tenía vida
antes de que ella llegara
resultó ser su comida
y la tripa atragantara.
Mariana y Samuel:
De pareja muy perfecta
a un amor descobijado
fue su vida otrora recta
pero todo se ha acabado.
Qué sencillo hubiera sido
mantenerse en casa a salvo
hoy su amor está abatido
ya sin pelo y todo calvo.
Cajón Desastre:
- Estoy muy triste. En la víspera del Día de San Valentín, murió mi querido amigo, Omar Cervantes Rodríguez. Nos decíamos hermanos; lo éramos.
- A sus 59 años estaba lleno de planes.
- Habíamos quedado de vernos esta semana, pero le diagnosticaron influenza y me dijo: “Apenas salga de esta, nos vemos para echar a andar el plan del que platicamos”.
- Repentinamente le atrapó una neumonía, luego se complicaron las cosas y en unos cuantos días se apagó su vida.
- Su paso deja huella. Lo voy a extrañar.