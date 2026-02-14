En el Día del Amor / la amistad es un refugio / os lo digo con candor / aunque suene a sacrilegio

¿Les platico? ¡Arre!

Claudia y Donald:

Como todas las parejas

amamantan sus afanes

de arrumacos, luego quejas

con llamadas y ademanes.

Se toleran mutuamente

en el fondo se detestan

sobreviven de accidente

y sus cuernos alebrestan.

Fernández Noroña y Adela Micha:

La entrevista los unía

pero todo pasa y cambia

sucumbieron un buen día

fueron presa de la labia.

Relaciones complicadas

las de éstos personajes

hoy se llevan a mentadas

más que amores, eran majes.

Adán Augusto y Andrea Chávez:

Una escena turbadora

sucedió en pleno Senado

la sutil mancornadora

ya cambió de enamorado.

Antes era Adán El Chueco

hoy, otro de su rodada

apetece chile seco

y no ser abandonada.

Hugo Aguilar y la Suprema Corte:

El ministro presidente

al que le bolean el cacle

el de amores estridente

hoy lamenta su debacle.

Lo sedujo la Suprema

le cantaba en su mixteco

y aunque le eche mucha crema

lo perdió su coco hueco.

Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán:

Un amor de conveniencia

con sus pajes de por medio

ella ya perdió paciencia

no soporta más el tedio.

Cada quien se dio la vuelta

Luisa va corriendo a casa

del poder ella lo suelta

se libró de tanta grasa.

AMLO y Beatriz:

Nadie cree que sigan juntos

hoy son solo indiferencia

van que vuelan pa´difuntos

los secó tanta abstinencia.

La señora desde España

el señor en La Chingada

los separa tanta “maña”

hoy la llama está apagada.

Tatiana Clouthier y la gubernatura de NL:

Veleidosa cual ninguna

es la hija del Maquío

ya perdió toda fortuna

retorcida en el hastío.

Ama ser gobernadora

pero poca chance tiene

aunque sea gata de angora

ahora nadie la mantiene.

Sanjuana Martínez y su amor perdido:

La casaron obligada

enviudar era su sino

recibió una millonada

el escarnio va en camino.

Notimex tenía vida

antes de que ella llegara

resultó ser su comida

y la tripa atragantara.

Mariana y Samuel:

De pareja muy perfecta

a un amor descobijado

fue su vida otrora recta

pero todo se ha acabado.

Qué sencillo hubiera sido

mantenerse en casa a salvo

hoy su amor está abatido

ya sin pelo y todo calvo.