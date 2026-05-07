En vez de meteorólogos, astrólogos del Medio Ambiente

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Opinión
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    En vez de meteorólogos, astrólogos del Medio Ambiente
    En vez de meteorólogos, astrólogos del Medio Ambiente. Grupo Detona/Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del nuevo Nuevo León/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Los burócratas que operan la Secretaría de ese ramo en Nuevo León, ni con bótox alisan sus arrugas mentales

¿Les platico? ¡Arre!

Al único que más o menos la mueve -Alfonso Martínez Muñoz- lo han movido a su antojo los intereses políticos del gobernador:

- Primero, inició como titular de esa dependencia con Samuel García.

- Luego lo bajaron a sub secretario y le treparon como jefe a Félix Arratia, proveniente de la UIF estatal, o sea, un todólogo de marca.

$!Elaborando su reporte, uno de los astrólogos, perdón, meteorólogos de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del nuevo NL.
Elaborando su reporte, uno de los astrólogos, perdón, meteorólogos de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del nuevo NL. Grupo Detona

- Después, al buen Poncho le devolvieron el puesto, cuando Arratia se fue como alcalde de Juárez.

- Y desde el 8 de junio del año pasado, sacaron de una cloaca CDMXeña a Raúl Lozano Caballero y otra vez, Alfonso a la sub secretaría.

$!En la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del nuevo NL, son muy versátiles, también tienen a disposición del público, Cartas como esta, muy útiles en la actual turbulencia política.
En la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del nuevo NL, son muy versátiles, también tienen a disposición del público, Cartas como esta, muy útiles en la actual turbulencia política. Grupo Detona

En medio de todo esto, una milada de burócratas alucinados, donde uno que otro tiene tiempo de sobra para p3nd3j3ear como analista político en chats, redes, disfrazándose de periodista todos los jueves, amén de hacerlo de jo-jo-jo coso Santa Clos en navidades.

DI-LA-PI-LAN su ignorancia por todos lados.

Juegan al activismo invertebrado social, charoleando donde pueden y promoviéndose cual mercachifles, tratando de salvar el hueso otros tres años.

Son una burla y un dispendio, porque si lo hicieran como hobby y con sus dineros, pasaría, pero sucede que a todos esos les pagamos yo, tú, él, nosotros y vosotros, lo que no desquitan como sueldo.

¿Han visto los reportes de índices de contaminación de la Secretaría del Medio Ambiente?

Ni los vean.

¿Y sus pronósticos del clima?

¡Peor!

No son meteorólogos, sino astrólogos desde sus oráculos en la Torre Administrativa.

Son -entonces- los oraculeros de Delfos, Nuevo León.

$!Servicio social. Aguas, es una trampa proveniente de Veracruz para robarse los datos de los incautos.
Servicio social. Aguas, es una trampa proveniente de Veracruz para robarse los datos de los incautos. Grupo Detona

Ante ese hueco que abren la mentada bola de estorbantes -porque ni a ayudantes llegan- cobran fuerza y audiencia lo que destacados periodistas como Luis Padua hacen para alertar a los habitantes de Nuevo León de lo que se avecina en estos días respecto a las condiciones climáticas.

¡¡¡Aguas, Monterrey!!!

Con esos astrólogos del Medio Ambiente NL, que el Dios de Spinoza nos agarre confesados... y que a ellos se los acoja...

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, sin olvidar a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías, Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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