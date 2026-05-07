En vez de meteorólogos, astrólogos del Medio Ambiente

¿Les platico? ¡Arre! Al único que más o menos la mueve -Alfonso Martínez Muñoz- lo han movido a su antojo los intereses políticos del gobernador: - Primero, inició como titular de esa dependencia con Samuel García. - Luego lo bajaron a sub secretario y le treparon como jefe a Félix Arratia, proveniente de la UIF estatal, o sea, un todólogo de marca.

- Después, al buen Poncho le devolvieron el puesto, cuando Arratia se fue como alcalde de Juárez. - Y desde el 8 de junio del año pasado, sacaron de una cloaca CDMXeña a Raúl Lozano Caballero y otra vez, Alfonso a la sub secretaría.

En medio de todo esto, una milada de burócratas alucinados, donde uno que otro tiene tiempo de sobra para p3nd3j3ear como analista político en chats, redes, disfrazándose de periodista todos los jueves, amén de hacerlo de jo-jo-jo coso Santa Clos en navidades. DI-LA-PI-LAN su ignorancia por todos lados.

Juegan al activismo invertebrado social, charoleando donde pueden y promoviéndose cual mercachifles, tratando de salvar el hueso otros tres años. Son una burla y un dispendio, porque si lo hicieran como hobby y con sus dineros, pasaría, pero sucede que a todos esos les pagamos yo, tú, él, nosotros y vosotros, lo que no desquitan como sueldo. ¿Han visto los reportes de índices de contaminación de la Secretaría del Medio Ambiente? Ni los vean. ¿Y sus pronósticos del clima? ¡Peor! No son meteorólogos, sino astrólogos desde sus oráculos en la Torre Administrativa. Son -entonces- los oraculeros de Delfos, Nuevo León.

Ante ese hueco que abren la mentada bola de estorbantes -porque ni a ayudantes llegan- cobran fuerza y audiencia lo que destacados periodistas como Luis Padua hacen para alertar a los habitantes de Nuevo León de lo que se avecina en estos días respecto a las condiciones climáticas. ¡¡¡Aguas, Monterrey!!! Con esos astrólogos del Medio Ambiente NL, que el Dios de Spinoza nos agarre confesados... y que a ellos se los acoja... Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, sin olvidar a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías, Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo.

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