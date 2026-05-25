Encubre TecSalud en 2022, agresión sexual de uno de sus residentes contra menor de edad en hospital estatal

Un médico residente de tercer año de ginecología del programa multicéntrico de residencias médicas del TecSalud, que cursaba la rotación en ese hospital -sito en avenida San Rafael 460, Colonia San Rafael, de Guadalupe, NL, agredió sexualmente a una menor de edad embarazada (17 años) que esperaba de su turno para una que le realizaran una operación cesárea. La paciente pidió ayuda al médico externo de guardia, que estaba ocupado atendiendo a otras pacientes, ya que solo hay un titular en el turno nocturno. La afectada identificó plenamente a su agresor. El médico de guardia se asustó y no supo cómo actuar en estos casos. Llamó por teléfono al director del hospital y este le dio la siguiente orden: “No hagas nada, nosotros nos encargamos”.

Acto seguido le llaman por teléfono al médico agresor y le ordenan salir del hospital. De acuerdo a los procedimientos para casos como éste, debió llamarse al personal de seguridad, recluirlo en una oficina cerrada, sin salida y dar parte a las autoridades correspondientes para ponerlo a su disposición. El procedimiento marca que debe hacerse esto para defender a la víctima y no al agresor, como sucedió en este caso, al cual prácticamente le permitieron su fuga. En el ínter, nadie del citado hospital notificó a las autoridades de la Fiscalía de lo que ocurrido. La paciente se encontraba sola, ya que ambos padres padecían COVID-19 y por ende estaban incapacitados. Consecuentemente, su tutela y protección legal correspondía a la institución hospitalaria, lo cual hace más grave lo sucedido y sobre todo, la irresponsable reacción de los directivos. Para empeorar la situación, el director del materno infantil se comunicó con Elizabeth Fraustro, directora encargada de los residentes en el hospital Zambrano Hellion, y le avisó lo sucedido.

Dicha mujer, a su vez habló con su residente agresor y le ordenó presentarse en dicho Hospital, donde lo mantuvo escondido durante más de una semana para evitar su detención, con el pretexto de “cuidar la reputación del TecSalud”. Esta conducta fue doblemente cuestionable, pues además de directiva del TecSalud, es madre de familia, y no mostró ningún sentimiento de empatía hacia la víctima. Consulté este caso con abogados especializados en este tipo de delitos y me dicen que los directores de ambos hospitales deberían estar en la cárcel por delitos equiparables a la asociación delictuosa, pues se convirtieron en cómplices del agresor, lo encubrieron e invitaron a la fuga. Tengo los nombres del agresor y de su víctima, pero por el sigilo del caso no puedo revelarlos. El residente agresor está en la cárcel, pues los padres de la menor interpusieron una denuncia. Por si esto no fuera poco, funcionarios del TecSalud y del área de residentes del Zambrano Hellion, trataron de que no le fuera retirada su cédula profesional al médico agresor. Al enterarse de esto, el padre de la víctima se plantó en la Fiscalía General de Justicia de NL y se opuso terminantemente a que esto sucediera, pues se trata de alguien con evidentes trastornos, que se agravan considerando la especialidad que estudió: ginecología. Platiqué con personal del Materno Infantil, que dirige Aquiles Quiroga Rivera, neumólogo y pediatra y aseguran que el médico residente agresor del TecSalud estaba en tratamiento psiquiátrico, al momento de los hechos. Manejaron esta versión como una especial de salvedad de lo ocurrido, pero los abogados a quienes consulté aseguran que es exactamente lo opuesto, pues de ser cierta tal versión, sería un impedimento para que le permitieran tratar a pacientes de cualquier tipo. El padre de la víctima asentó en actas de su denuncia, que personalmente pidió a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla y a la encargada de los residentes del TecSalud, Elizabeth Fraustro, que si le regresaban la cédula al agresor asentaría ese hecho en su denuncia para agravar aún más su situación y la de los funcionarios mismos, por considerarlo como acto de complicidad. Al respecto, las leyes que rigen el desempeño médico en México establecen que ante la sola presunción de un delito como éste, el responsable sufrirá la suspensión de su cédula profesional. En este caso, los padres de la víctima se fueron con todo al denunciar al agresor de su hija. Pero ¿cuántas otras mujeres podrían haber sido víctimas antes o después de los hechos, debido a la negligencia y/o complicidad de los funcionarios y directivos de la secretaría de Salud y del ITESM, que participaron en estos hechos? Por cierto, ¿saben ustedes quién estaba al frente del TecSalud y del hospital Zambrano Hellion cuando sucedió lo que les he narrado? Guillermo Torre-Amione. Cajón Desastre: - Mañana, Episodio 12 de esta serie: “Despide Torre-Amione del Zambrano Hellion, a médicos multi galardonados, por llegar a 60 años”. - Hoy, que tengan ustedes un plácido domingo.

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