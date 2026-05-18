Encuentro de Donald y Xi ante el mundo

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Opinión
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    Encuentro de Donald y Xi ante el mundo
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Ante la generosa hospitalidad de Xi, el mundo ve a un Donald en su mejor versión: controlado, actuando y hablando con moderación, al verse tratado como un verdadero y poderoso jefe de Estado

Alfombra roja.

Amplio ámbito de manifestación. Sectores del ejército chino en avance unánime y con perfecta marcialidad. Niños y niñas saltando y gritando frases de bienvenida, agitando banderolas en sus manos. Himnos de ambos países ejecutados con banda espectacular. Afectuoso apretón de manos. Amplio tiempo de conversación y coloquios empresariales en salones modernos y funcionales. Banquete con discurso amistoso, invitando a caminar juntos. Y asociados, superando adversidades. Brindis de buena voluntad. Se menciona –claro– el respeto a la integridad territorial china, incluyendo a Taiwán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-se-logro-realmente-en-la-cumbre-sin-acuerdo-entre-trump-y-xi-en-china-HE20717734

SABIDURÍA CULTURAL CHINA

Ante la generosa hospitalidad de Xi, el mundo ve a un Donald en su mejor versión: controlado, actuando y hablando con moderación, al verse tratado como un verdadero y poderoso jefe de Estado.

Parece haberse volcado toda la sabiduría ancestral de la cultura china en ese encuentro para situar la entrevista en un nivel de respeto amistoso y digno.

Claro que los intereses estuvieron en el coloquio, en un juego de reciprocidades proporcionadas. Sólo los siguientes meses del año podrán escribir una historia de buenas noticias que corresponda a la diplomacia y humanismo de China. Se espera que Xi acepte la invitación de Donald para encontrarse, en septiembre, en territorio de la Unión de Estados de América.

¿CORRUPCIÓN EN METÁSTASIS?

Ya se dice que el caso sinaloense, de corrupción aliada con la delincuencia, parece cancerígeno, con sus repercusiones de infección en otros estados de la República.

Parece que esas habas se cocinan en cualquier parte y ya son platillo subrepticio en otras entidades, donde son ya parte del menú habitual de comensales de todos los niveles.

¿IA ES DESHUMANIZADORA?

Ya hay toda una generación robotizada y hasta con pinta de seres humanos. Parece que “se la saben todas” porque deambulan cibernéticamente, con celeridad entre la selva de datos, en todas las áreas del conocimiento acumulado.

Parecen tener la respuesta para cualquier pregunta. Y han sorprendido por la habilidad con que suelen presentar lo irreal como verdadero, suplantando identidades y apariencias.

Se introduce más y más el producto contaminado para hacerlo pasar como sano y equilibrado, ocultando sus riesgos.

Tendrán que multiplicarse las legislaciones de contrapeso que limiten la operación de fácil desvío hacia lo imaginario, lo falsificado y lo calumnioso.

LA IA sin controles, limitaciones ni sanciones puede convertirse en tendencia deshumanizadora, ante un usuario manipulado por lo artificial, calificado como inteligente, sin sujeto pensante, sino sólo con algoritmos relacionados.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ninez-brincando-en-banderas-JH20723596

TÉ CON FE

– ¿Hay preguntas que no tienen respuesta?

– Son sólo interrogantes mal planteadas que incluyen una contradicción en sí mismas. Como preguntar: ¿qué es lo que produce la negrura de la nieve?, ¿por qué el agua está mojada?, ¿quién mueve lo inmóvil? o ¿quién creó lo increable?...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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