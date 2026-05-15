Niñez brincando en banderas

Chinitos y chinitas jubilosos por visita de Donald , acompañando a Xi, presidente de la República China. Trump y Jinping caminaban juntos en la capital amarilla, entre la música de las bandas y las formaciones uniformes y marciales del Ejército chino.

Y este salón está dispuesto para un coloquio cara a cara de líderes empresariales chinos y de empresas de la Unión de Estados. Breves palabras preambulares de reciproco y amistoso respeto intercambiaron ambos gobernantes, augurando acuerdos para prosperidad mundial.

Es gran oportunidad. Un manejo sabio, sereno y recto puede generar una renovada confianza esperanzada, no cimentada en competencia sino en colaboración, no solo en intereses unilaterales sino en solidaridad igualitaria. Puede generarse la maravilla de una fecunda unión de contrarios en complementación. La mano derecha puede estrechar a la izquierda y cambiar, lo que era mutua trompada, en aplauso unánime y en apretón afectuoso. Sería la victoria más bien lograda.

BASURA REVUELTA

Los pepenadores tienen que separarla en los muladares. En las bolsas la basura revuelta contiene papeles, plásticos, sobras de comida, trapos, objetos de madera o metal, envolturas de desecho, trastes viejos, zapatos y ropa en mal estado, medicinas caducadas, y un elástico etcétera. Los camiones recogedores amontonan todo y lo pasean hasta vaciarlo en donde se acumula.

Se podrían repartir, regalar o vender bolsas por lo menos de tres colores: para ir juntando, en la correspondiente, desechos de comida, plásticos y papeles. Lo demás podría llevarse a recicladoras. O llevarse los camiones; un día, solo papeles, otro, plásticos otro, residuos de alimentos y otro lo que hay que reciclar. Sería un paso para mejorar educación, disciplina, orden y hasta limpieza.

MUSEO DEL FUTURO

Solo existe notoriamente el de la moribunda Dubái, a la que se empieza a tragar el desierto y el mar.

Es bueno que haya eso que llaman “noche de museo”. Viene de haber imaginado una buena desvelada, vagabundeando por el pasado.

Un museo del futuro en la ciudad podría incluir planos reguladores de posibles construcciones. Modernidades aún no logradas que inspiren uso de tecnologías que apenas empiezan a aplicarse. Diferentes modalidades posibles, en algunas áreas conocidas. Proyectos en maqueta de un tránsito múltiple, con vialidades funcionales y ampliadas.

Podría haber una sección muy dinámica que recogiera ideas, sugerencias, soluciones como respuesta a invitaciones a enfrentar un desafío de contaminación, de densidad poblacional, de zonas en que todo quede cerca. Visiones imaginarias de construcciones con avance vertical, por ejemplos...

NO SERÍA VÁLIDO

Ninguna comunidad puede consagrar un obispo sin estar en comunión con el sucesor de Pedro, pastor universal de la comunidad eclesial.