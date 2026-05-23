Entre mulas y lobos, nomás patadas, mordidas y aullidos se oyen

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Opinión
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    Entre mulas y lobos, nomás patadas, mordidas y aullidos se oyen
    Entre mulas y lobos, nomás patadas, mordidas y aullidos se oyen
    Entre mulas y lobos, nomás patadas, mordidas y aullidos se oyen. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Eso y sarcasmo es el plato del día desde hoy hasta el 6 de junio de 2027

¿Les platico? ¡Arre!

¿Estamos listos?

Los que no, los de pielecitas suavecitas y pundonor embalsamado de candor, falso honor y pudor, por favor, sálganse de la fila.

El próximo lunes 1 de junio comenzarán a escucharse solo patadas y aullidos en la escena política de México.

Lástima que para saber esto haya tenido uno que apersonarse a la cita a que fue convocado en el Consulado de Estados Unidos, en Santa Catarina, NL. Pero así fue y ahí fuimos, exactamente a las 7:30 de la mañana de ayer viernes 22 de este moribundo mayo.

$!Entre lobos, nomás los aullidos se oyen, bueno, también las mordidas
Entre lobos, nomás los aullidos se oyen, bueno, también las mordidas Grupo Detona

Casualmente, el mismo 1 de junio comienzan las patadas y los aullidos en territorio norteamericano, pues el próximo 3 de noviembre de este año son las temidas y temibles elecciones intermedias.

Serán electos 435 miembros de la Cámara de Representantes, incluidos 2 especiales por las renuncias del Vice presidente, J. D. Vance y Marco Rubio, el Secretario de Estado y virtual próximo presidente de EEUU.

De muy muy buena fuente les digo que allende el norte del Río Bravo las principales preocupaciones del electorado son: economía, democracia e inmigración.

$!Entre lobos, nomás los aullidos se oyen, bueno, también las mordidas.
Entre lobos, nomás los aullidos se oyen, bueno, también las mordidas. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

En México, la única preocupación -según mis fuentes estadounidenses- es que MORENA siga en el poder.

Otra vez, qué lástima que para saber eso tenga uno que escucharlo de mis contactos en EEUU. Ni modo. Así es y seguirá siendo.

¡Olvídense de las encuestas!

En México manda el DEDO UNGIDOR y éste -para disgusto de los hijos de La Chingada en Palenque- pertenece a Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicho DEDO se inclina más para efectos de consulta, hacia el norte y no para el sureste. ¿Me captaron?

Las encuestas son atole con el dedo, porque el Tapado de Abel Quezada fue sustituido por EL DEDO de la presidente.

¿No me creen? Pregúntenle a Rubén Rocha Moya, quien con su habitual sarcasmo dijo en su última declaración antes de pasar a su estado de licencia, que a él lo puso AMLO como candidato a la gubernatura de Sinaloa, pese a que perdió en las encuestas.

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A lo mejor no es mula, pero al pobre caballo lo traen como si lo fuera. Grupo Detona/Carlos Rodríguez

Y así va a ser en cada uno de los 17 Estados donde habrá cambio de gobernadores.

Ayer en mi cita del Consulado me dijeron que la presidente ya tiene el nombre de quien contendrá por la gubernatura de NL. Me dijeron quién es pero me pidieron que no lo mencionara... todavía.

Saberlo sirve para ir acomodando mis canicas antes de meterlas en el pocito. Y no es albur.

1. Lo que sí puedo adelantarles es que así como la presidente es dueña del DEDO UNGIDOR para MORENA, lo es también para el MC, al menos en NL. Lo es igual para el PVEM en SLP, porque a CSP le choca la intención de que el actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, imponga como candidata a su esposa, Ruth González Silva.

2. El del PAN NO es Jorge Romero -su presidente nacional- sino los feudos que mandan en cada Estado. Por ejemplo, en NL, los ungidores son Raúl Gracia, Zeferino Salgado y EL TAPADO, porque hay un tercero encapuchado entre ellos. Los s estatales del PAN tomarán la decisión de si van en alianza o solos y sus respectivas almas. NO es el PRI el que decidirá esto, sino el PAN, al menos en NL.

3. El DEDO UNGIDOR del PRI es Alito Moreno. Punto y tan tan.

¿Y en medio de todo esto?

Las patadas de las mulas, los aullidos y las mordidas de los lobos.

Los hay en todos los partidos y dentro de los gobiernos federal, estatales y municipales.

El “poder” ciudadano está más menguado y aguado que nunca.

Son una burla los que han respondido al llamado del PAN para que -desde sus trincheras, escotillas y bragueteras posiciones de la I.P. y del falso activismo social- se apunten para contender por algún puesto de elección popular.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y las gustadas e infaltables alusiones a Sanjuana Martínez y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo Villarreal; Daniel Hinojosa y Patricia Pérez Ramírez, alias “La Papera”, objetos de lo que los abogados llaman “asociación delictuosa”...

- “Ora lo verán, ora lo verán”, como decía mi abuela la alcaldesa.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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