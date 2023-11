Entre récords, temas navideños y ‘la media vuelta’

Esta penúltima semana de noviembre estuvo muy movida tanto en las plataformas de música por streaming, como en los conciertos en vivo y los aniversarios de íconos musicales de la cultura mexicana.

Por principio de cuentas, a pesar de que desde los inicios del nuevo milenio cuando anduvieron y tronaron como lo vimos en la última temporada de “Luis Miguel-La serie” (2021), tanto “El Sol de México” como su ex novia Mariah Carey coincidieron en las listas de descargas récord en el streaming ya que en vísperas de la gira de conciertos en la Ciudad de México que inició el pasado martes 21 el primero rompió su propio récord en descargas por Spotify, ya que luego de llegar a un total de 5 billones en el año 2021 cuando todavía se transmitía la mencionada serie, para inicios de esta semana duplicó esa suma al doble puesto que alcanzó los 10 billones de reproducciones de sus canciones.

Sin embargo, de forma paralela, Mariah no se quedó atrás , ya que subiéndose literalmente tanto a los memes como a lo seguridad de lo que tanto le ha redituado en lo comercial en los últimos años, en medio de su gira de conciertos 2023 “Merry Christmas One and All” que el fin de semana, por ejemplo, rompió récords de asistencia en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, su tema navideño por excelencia “All I Want for Christmas is You” desde el 1 de septiembre regresó a Spotify consiguiendo solo en su arranque un total de 310,000 reproducciones que se han ido acumulando conforme las fechas decembrinas se acercan.

En relación a los conciertos y temas navideños, quien se robó la atención tanto quienes la vieron en vivo como a través de la televisión norteamericana fue la legendaria intérprete de pop Cher, ya que al ser “el plato fuerte” del Desfile de Acción de Gracias de Macy´s que desde hace más de nueve décadas se realiza en la calle 34 de la Ciudad de Nueva York, en vísperas de este festejo el pasado jueves estrenó un tema nuevo precisamente de temática navideña bajo el título de “DJ Play a Christmas Song”, que aunque no es más que una versión “revolcada” de su éxito de finales de los 90 “Believe” no dudamos que por su ritmo bailable y sonidos navideños se convierta en uno de los más escuchados de la temporada y sea así una fuerte competencia para la señora Carey.

Mientras esto ocurría en los Estados Unidos, el mismo jueves sorpresivamente el gobierno federal destacaba en sus páginas y redes sociales relacionadas a la Cultura que ese mismo día se estaban cumpiendo 50 años de la muerte de uno de los más grandes compositores en la historia de la música mexicana, Jose Alfredo Jiménez, intérprete de clásicos como “El Rey”, “Caminos de Guanajuato”, “Me Cansé de Rogarle” y uno de los temas de mariachi al que le dio un nuevo aire en la década de los 90 el mencionado Luis Miguel, “La media vuelta”, entre muchos otros más.

José Alfredo Jiménez, nacido el 9 de enero de 1926 en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, falleció a causa de una cirrosis hepática siendo todavía muy joven a los 47 años de edad el 23 de noviembre de 1973, pero a pesar del relativamente corto que estuvo entre nosotros dejó un vasto legado para la música vernácula que sigue vigente tanto en su propia voz como la de otros intérpretes como Vicente Fernández, Antonio Aguilar y otros tantos que también ya nos dejaron físicamente, pero también a voces como la de Luis Miguel y otros tantos, dejando ahora sí que la vara muy en alto para aquellos que se dicen “cantautores de la música regional mexicana” pero destacan a Christian Nodal y Peso Pluma.

