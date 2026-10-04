”Eres un ser rencoroso y vengativo de sueños falsos que merecen ser quemados”

¿Les platico? ¡Arre! La actriz Claudia Marin reforzó al equipo de esta producción sobre la obra de Arthur Miller, que llega a tierras regias de la CDMX, protagonizada por Juan Manuel Bernal y un gran elenco, dirigidos por el maestro Cristian Magaloni. Claudia tuvo a su cargo el rol de Linda Loman, la esposa del atormentado y desorientado Willy, en las dos funciones sabatinas del Teatro de la Ciudad, en la Macroplaza de Monterrey. No es cualquier cosa, porque la puesta en escena dura más de tres horas y es un verdadero tour d´force para todos los actores: - Juan Manuel Bernal: Willy Loman. - Emma Dib y Claudia Marin: Linda Loman. - Gonzalo de Esearte: Biff Loman. Miguel Tercero: Happy Loman. y el resto del elenco: - Víctor Oliveira, Gilberto Dávalos, Nastassia Villasana, Emilio Schoning, Giovanna Duffour, Antonio Sulleroit y Alfonso Olguín. - Matías Gorlero tiene a su cargo el diseño de iluminación. - Jorge Ballina, escenografía. - Adriana Pérez Solís, vestuario. - La producción es de “La Gran Audiencia”, creada en 2010 por el regiomontano Diego Cantú Heinrichs. Esta obra se presentará en el Teatro Rafael Solana, ubicado en Coyoacán de la CDMX, del 16 de octubre al 6 de diciembre de este año.

Me sorprendió en las dos funciones a que asistí, la reacción expectante de un público que queda silenciosamente atrapado en la trama de esta pieza, que aborda las truculencias de un vendedor que se pasa la mayor parte de su vida viajando. Sus incidencias me hicieron recordar de pronto lo que le sucede a John Candy (qepd) en la película “Planes, Trains and Automobiles”, cuando interpreta a Del Griffith, un charlatán y optimista vendedor viajero de aros para cortinas de baño. Los créditos de esta cinta -dirigida por John Hughes- en ningún momento le dan reconocimiento a la obra teatral de Arthur Miller, pero su semejanza es importante.

Sin embargo, la superficialidad de la película le pone alfombra roja y caravanas a la profundidad de la obra literaria, que se va como agua a pesar de ser un “largometraje teatral” superior a las tres horas. Tuve oportunidad de platicar con el director de la producción teatral en Monterrey, Cristian Magaloni; con el protagonista principal, Juan Manuel Bernal; con la encargada de vestuario, Adriana Pérez Solís; con Miguel Tercero, que encarna a uno de los hijos de Willy y con Claudia Marin, qla “esposa”. Todos ellos y el resto de la troupé que anda en gira, son simpáticos a más no poder. En la obra se ve que se divierten y hay una solidaridad y compañerismo fuera de serie.

Cuando platicaba con Juan Manuel, abrevió el tiempo porque me dijo que quería acompañar a Claudia en una parte de sus parlamentos. https://www.detona.com/preview/articulo/la-muerte-de-un-viajante-llega-monterrey-con-gran-elenco Trama: Willy y Linda comandan a una familia disfuncional a gran escala. La firmeza del padre suena bofa debido a que lo que predica no lo cumple y cuando lo hace, le falla estrepitosamente. La escala de sus exigencias se desploma debido a sus debilidades maritales, y la dureza contra su hijo por no obedederle, pierde fuerza debido a la incongruencia de sus actos. El fondo de esta obra ha sido producto del análisis de mentes privilegiadas, que le dan a Miller un toque de futurista.

El estilo con que escribió la trama tiene un tinte clarísimamente periodístico. De hecho, se graduó en periodismo y aquí viene un toque que me conecta con dicho autor, porque la maestra de quien recibí mis primeras nociones profesionales de periodismo fue la Dra. Mary Gardner, quien fuera emérita de la misma universidad de la que egresó Miller: Michigan State.

Miller abandonó el periodismo -que solo ejerció en sus años de universitario- cuando comenzó a escribir sus primeras obras de teatro y ganó varios galardones de dramaturgia, como el Hopwood Award, que lo proyectó a dedicarse de lleno a la literatura y el teatro. Él mismo definió su técnica como de “realismo dramático” y de “crítica social”, que lo acompañaron durante toda su carrera, hasta su muerte, el 10 de febrero de 2005, a los 89 años de edad.

Aportaciones de “La Muerte de un Viajante”: Trasciende su época para ofrecer un retrato crítico de la sociedad moderna. Sus principales aportaciones y resonancias en el mundo actual incluyen: - Crítica al “Sueño Americano” y al consumismo: Desmitifica la idea de que la simpatía personal y la ambición superficial garantizan el éxito financiero, mostrando cómo el sistema desecha a las personas cuando dejan de ser productivas. - Costo del éxito y la salud mental: Anticipó la presión psicológica, la ansiedad por el estatus y el desgate personal (burnout) causados por la autoexigencia y el fracaso profesional, un problema central en la cultura laboral contemporánea. - Proyección de falsas apariencias: Explora la obsesión por parecer exitoso ante los demás antes que serlo realmente, un fenómeno sumamente relevante en la era de las redes sociales y la construcción de marca personal. - Ruptura de la estructura dramática clásica: Miller introdujo la técnica del “tiempo fluido”, donde los recuerdos, alucinaciones y el presente se entretejen sin pausas escénicas, influyendo profundamente en la narrativa del teatro, el cine y las series modernas. - Dinámica y expectativas familiares: Muestra cómo las frustraciones y los sueños no cumplidos de los padres se proyectan sobre los hijos, generando dinámicas de culpa, resentimiento y desilusión generacional. Cajón Desastre: - Hoy domingo es la última función a las 5pm en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. ¡No se la pierdan! - DETONA está cumpliendo sus primeros 6 años de vida. - Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana... - Gracias a todos y también a los 23.5 millones de views y 105,000 suscriptores que tienen acceso en forma gratuita -todavía, jejeje- a más de 200,000 artículos y 8,600 videos en nuestras plataformas de prensa, radio y televisión vía nuestros propios streamings. - Somos la primera plataforma mediática del mundo que opera sus contenidos al 100% mediante tecnologías de inteligencia artificial y también somos el primer medio que permite escuchar el 100% de sus contenidos escritos. - Finalmente, gracias a nuestros clientes y patrocinadores que creen en esta opción de comunicación que busca convertir la información en acción, y que nos ha valido la conquista de premios y reconocimientos dentro y fuera de México. - ¡Sigamos volando juntos! - Por lo pronto hoy, deseo a todos ustedes que pasen un Plácido Domingo.

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