Es lo que hay, y se aguantan

Las listas de convocados para el Mundial en turno nunca encuentran el 100 por ciento de aceptación y la actual no es la excepción. Son 26 jugadores con la misión de hacer historia, o vaya, al menos de no empeorar la actual.

Javier Aguirre, el técnico nacional, dio a conocer a sus elegidos, en un proceso polémico desde el principio y en el cual no se vislumbran resultados positivos y ¿pos cómo? Si comenzamos mal, mira que quitarle los jugadores a equipos de la Liga MX mientras los jugadores que juegan en el extranjero no podían llegar a la dicha concentración. Eso no tiene sentido, pero El vasco ya había dicho.

Y se tuvo que tragarse la amargura de honrar su palabra, pues no iba a llamar a quienes participaban en el torneo Apertura 2026, de esa manera se quedaron fuera Charly Rodríguez y Marcel Ruiz, jugadores habituales en sus alineaciones y con talento que no sobra en el Tri.

¿Ochoa, el abuelo de todos los niños? Sí va. No importa que haya mejores porteros como... Bueno el Rala es medio bueno, y el de Santos es medio medio bueno. Mejor no discutamos, Ochoa va a su sexto mundial.

Prioridad los “europeos” porque andan en mejores ligas que la mexicana, por ejemplo, Raúl Jiménez juega en Liga Premier, y también tenemos a... este, pues ya siendo europeos sus clubes, con eso se justifica.

Edson Álvarez roba oxígeno en Turquía, el “Chino” Huerta en Bélgica nada más de nombre aparece en la lista del personal del Anderlcht, “Chaquito” hace meses que no se le conoce algún gol, ni de chiripa.

¿Pero qué me dices de Johan Vázquez, indiscutible con el Genoa de Italia, mismo caso de Orbelín en Grecia? Aquí está Obed Vargas con el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo.

Bueno, estos dos últimos medio se salvan porque, aunque no sean titulares, traen nivel.

De ahí pasamos al resto: tener a ocho delanteros matones habla de un equipo sobrado de poder ofensivo. El problema es ¿Quién va a proveer los balones para que nuestros “killers” hagan su trabajo? Ahí queda demostrada la escasez de talento.

Añoramos tener a un García Aspe, un Maestro Galindo, Ramón Ramírez, en cambio hay un Luis Chávez que vive de un gol a Arabia en Qatar 2022 y de ahí simplemente se puede asegurar que embelesó con puro humo al técnico nacional.

La esperanza está en Erik Lira, Brian Gutiérrez, de la nueva joya mexicana Gilberto Mora y por ahí algún chispazo del que se definió como “100 por ciento mexicano”, el español Álvaro Fidalgo.

En fin, no pretendo imponer una opinión pesimista de esta versión mundialista de México, pero debemos admitir que talento no sobra, ganas hay muchas y ellos pelearán con todo.

Sin embargo, de eso a que logren algo importante, pues... aquí le dejamos. E lo que hay y no queda más que orar por ellos.