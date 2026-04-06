Espiritualidad de la Pascua

Su acritud se parece a la de los arqueólogos que descubren piedras talladas con jeroglíficos, cuya clave de interpretación les es desconocida.

No se entiende al ser humano como un ser que viva para sí mismo. Busca relación. Y va multiplicando experiencias que encuentra como satisfactores insuficientes, en los que ve siempre carencias y caducidad. Le parece que lo que busca es un bien perfecto que nunca se acabe.

LOGROS Y FRUSTRACIONES

Siente además que el amor que siente no puede ser parcial o incompleto. Ha de ser de entrega total. Y se engaña a sí mismo buscando ídolos que lo decepcionan: personas, cosas, situaciones, actividades o diversiones.

Se despiertan apetitos frente a atracciones que se vuelven adictivas, como satisfactores efímeros.

Se da cuenta de su fuerza y de su fragilidad, de sus logros y de sus frustraciones. Del riesgo de dejar de vivir por pérdida dolorosa de equilibrios corporales o causas externas inesperadas y fatales.

Se da cuenta de que avanza hacia su propia desaparición cuando su organismo colapse y deje de palpitar y de respirar. Sepultura o cremación para su cuerpo y su espíritu desencarnado, que deja de animarlo.

UN DON INESPERADO

La más sabia razón se da cuenta de su límite y recibe la intuición de la fe que hizo decir a Agustín, el de Hipona: “Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en Ti”.

Ya no es la razón, sino una fe que se recibe como una luz que se le une y despierta una certeza confiada. El único bien perfecto y que no se acaba es un ser que se revela, no como algo, sino como Alguien. Un Padre Creador de todo lo que existe. Que está dando todo en cada instante para hacer posible la vida. Ese Padre, que todo lo puede, es amor amable y es autor de leyes naturales y morales.