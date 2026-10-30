La respuesta rápida es sí, pero no sabemos la medida exacta. Lo más probable es que el número real sea cercano a lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2025, donde ubica la baja de homicidios dolosos en un 16 por ciento.

Desde hace meses, el Gobierno Federal ha presumido una reducción del 52 por ciento en los homicidios dolosos en México respecto a la cifra de septiembre de 2024; sin embargo, hay organizaciones civiles que critican dichos datos y los ponen en duda, lo que hace válida la pregunta: ¿en verdad está bajando la violencia en el país?

Cabe señalar que las cifras del Inegi suelen ser más confiables que las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en las que se basan los reportes del Gobierno Federal, porque triangula varias fuentes.

De hecho, los datos del SESNSP han sido analizados por organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común, México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano, las cuales han encontrado casos sospechosos de probable manipulación por parte de algunas fiscalías estatales, que reclasifican homicidios dolosos como culposos o como otros delitos contra la vida.

Pero a pesar de estas manipulaciones que buscan reducir de forma artificial los homicidios dolosos, todo indica que sí hay una reducción a partir de la entrada al poder de Claudia Sheinbaum y las estrategias implementadas por Omar García Harfuch, y ello coincide con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi (ENSU).

La ENSU mide la percepción de seguridad, es decir, qué tan seguras se sienten las personas en las principales 91 áreas urbanas del país. Actualmente, el 58 por ciento de los mexicanos afirma sentirse inseguro, pero este porcentaje ha ido bajando, ya que en diciembre de 2025 era del 64 por ciento. Esto indica que los habitantes están percibiendo en términos agregados una mejora en la seguridad, pero no en el grado que anuncia el Gobierno Federal.

El problema principal de esta disminución en la violencia es que se distribuye en forma desigual, es decir, mientras algunas zonas del país se están pacificando, otras como Sinaloa, Michoacán o Morelos siguen la ruta contraria, con enfrentamientos constantes del crimen organizado.