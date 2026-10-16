¿Las redes sociales tienen la culpa de la violencia en las escuelas?

Nadie pone en duda que los jóvenes están expuestos a mucha violencia en redes sociales, ni tampoco que esa exposición ha ido en aumento o que la violencia tiende a generar un proceso de contagio, es decir, estar en contacto constante con ella tiende a normalizarla y, por ende, genera más violencia.

Tras conocerse el ataque ocurrido en la Secundaria 13, en el ejido La Unión de Torreón, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó anunciando que emitiría un decreto para obligar a las plataformas de redes sociales a bajar contenidos violentos de internet, como una forma de prevenir futuros ataques.

Sin embargo, la postura de la Presidenta tiene varias críticas que se le pueden hacer. La primera es no entender que la violencia llega por varias vías, no sólo por las redes sociales; es decir, en muchos hogares se vive en la propia casa, con padres que golpean, insultan y generan actos en contra de los seres queridos; también se vive en las colonias y ciudades del país, en los centros escolares y en los medios de comunicación masiva.

Por tanto, si nos atenemos a lo dicho por Claudia Sheinbaum, se atacará uno de los frentes, pero se dejarán al descubierto los demás, haciendo de las redes un único culpable. Sin embargo, incluso en el supuesto de que se cumpla lo que pretende el gobierno, lo cual es altamente improbable porque son empresas que operan a escala global, si acaso sólo se atemperará el problema.

El segundo problema es que, a pesar de que los indicios señalan la probable influencia de la violencia en redes sociales como uno de los detonantes, ya que hay elementos como los procesos de imitación de ataques anteriores, donde se copian modus operandi y vestimenta, así como una serie de estudios extranjeros que hacen el puente entre comportamientos violentos y la exposición en redes, también hay que aceptar que es un tema poco estudiado en México. Por tanto, la evidencia aún no es concluyente, aunque tenga cierta lógica inferir esos resultados.

El tercero es que deja fuera muchas otras variables que podrían estar incidiendo. Y es que, en un problema tan complejo como el de los ataques en las escuelas, la simplificación de una solución –como se hizo– corre el riesgo de no atender la situación de forma integral, dejando fuera de forma deliberada muchas vetas de las causas que lo originan.