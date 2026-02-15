Les platico? Arre! En NL, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, no tenemos que observar de reojo lo que ocurre allende la frontera norte. Lo vemos de frente. Acá, el tiempo no corre, se agota. De qué nos sirve el tono humanista de Sheinbaum ante el pragmatismo voraz de Trump? Mark Carney le habló a nombre de sus compatriotas canadienses, en un tono al que no está acostumbrado el mandatario estadounidense.

Lo hizo desde la Cumbre Económica de Davos y su voz resuena todavía. El Premier de Canadá enfrentó al toro por los cuernos. Nuestra presidente saca el capote una y otra vez y escondida en la muleta no hay espada alguna, como hacen los toreros cuando cambian de tercio y se aprestan a la última parte de la faena, antes de entrar a matar. Carney no le tiene miedo a los aranceles del 50% con que amenazó Trump. Ya pasó un mes y el comercio fluye normal entre Canadá y Estados Unidos. Los súbditos de la hoja de maple y de la corona británica siguen transitando sin visa hacia Estados Unidos y la balanza comercial entre ambos países ondea creciente, como siempre.

Esa es la diferencia de haber sido gobernador del Banco de Canadá y del de Inglaterra, antes de dirigir a su país. Esa es la diferencia a su favor, respecto al pasado de agitadora y porra estudiantil de la presidente de México. Hay niveles. Por eso Sheinbaum quiere ganarle a Trump con un falso humanismo. No le queda de otra y al hacerlo, se ríen de ella en la Casa Blanca. Su mochila está cargada de propaganda trotskista. La de Carney, de argumentos de alto impacto económico.

Dicho por los propios empresarios de EEUU -que mantienen frenado a Trump en sus afanes contra Carney- lo que más les atrae de Canadá, es la certidumbre que ofrece su Estado de Derecho. Y lo que más repudian en México es su Estado de Desecho. Por cierto, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía y la carabina de Ambrosio son dos carabinas. Mineros de empresa canadiense: Vizla Silver Corp. tiene una mina activa de oro y plata en El Verde, municipio de Concordia, en la sierra sinaloense. El pasado 23 de enero fueron secuestrados 10 mineros porque la empresa se negó a pagar “piso” al crimen organizado que controla esa entidad y la de Sonora, cuyos gobernadores son Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo Montaño, ambos de MORENA.