Estado de Desecho
Plácido Garza DETONA Relación comercial entre México y Estados Unidos es un reloj de arena a punto de estallar
En NL, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, no tenemos que observar de reojo lo que ocurre allende la frontera norte.
Lo vemos de frente. Acá, el tiempo no corre, se agota.
De qué nos sirve el tono humanista de Sheinbaum ante el pragmatismo voraz de Trump?
Mark Carney le habló a nombre de sus compatriotas canadienses, en un tono al que no está acostumbrado el mandatario estadounidense.
Lo hizo desde la Cumbre Económica de Davos y su voz resuena todavía.
El Premier de Canadá enfrentó al toro por los cuernos.
Nuestra presidente saca el capote una y otra vez y escondida en la muleta no hay espada alguna, como hacen los toreros cuando cambian de tercio y se aprestan a la última parte de la faena, antes de entrar a matar.
Carney no le tiene miedo a los aranceles del 50% con que amenazó Trump.
Ya pasó un mes y el comercio fluye normal entre Canadá y Estados Unidos.
Los súbditos de la hoja de maple y de la corona británica siguen transitando sin visa hacia Estados Unidos y la balanza comercial entre ambos países ondea creciente, como siempre.
Esa es la diferencia de haber sido gobernador del Banco de Canadá y del de Inglaterra, antes de dirigir a su país.
Esa es la diferencia a su favor, respecto al pasado de agitadora y porra estudiantil de la presidente de México.
Hay niveles.
Por eso Sheinbaum quiere ganarle a Trump con un falso humanismo.
No le queda de otra y al hacerlo, se ríen de ella en la Casa Blanca.
Su mochila está cargada de propaganda trotskista.
La de Carney, de argumentos de alto impacto económico.
Dicho por los propios empresarios de EEUU -que mantienen frenado a Trump en sus afanes contra Carney- lo que más les atrae de Canadá, es la certidumbre que ofrece su Estado de Derecho.
Y lo que más repudian en México es su Estado de Desecho.
Por cierto, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía y la carabina de Ambrosio son dos carabinas.
Mineros de empresa canadiense:
Vizla Silver Corp. tiene una mina activa de oro y plata en El Verde, municipio de Concordia, en la sierra sinaloense.
El pasado 23 de enero fueron secuestrados 10 mineros porque la empresa se negó a pagar “piso” al crimen organizado que controla esa entidad y la de Sonora, cuyos gobernadores son Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo Montaño, ambos de MORENA.
Fueron encontrados muertos: Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández.
Siguen desaparecidos: Francisco Antonio Esparza Yález, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
Jaime Castañeda, familiar del minero José Manuel Castañeda, hallado sin vida, dijo: “Ha sido muy doloroso estar aquí, en un lugar donde no queremos estar... No hay justicia con lo que está sucediendo”.
Cajón Desastre:
- Nada más sabio que pedir ayuda cuando no sabes ni puedes resolver un problema.
- Por qué el empecinamiento soberano y republicano de creerse fregón si te traen fregando pisos y letrinas?
- Ni García Harfuch y todo el pedigrí detrás de él puede con la mafia enquistada en el poder.
- La versión oficial de su dependencia dice que los mineros fueron confundidos con una banda criminal opositora de Los Chapitos.
- Mentira vil, pues el secuestro ocurrió en un campamento de la mina canadiense.
- Por lo pronto hoy, disfruten ustedes un plácido domingo.