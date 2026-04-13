Estambul, México y la metafísica del turista

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/ 13 abril 2026
    Estambul, México y la metafísica del turista
    Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, durante su intervención en la conferencia del pueblo realizada en Palacio Nacional. Cuartoscuro/Presidencia
Gerson Gómez
por Gerson Gómez

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Turquía ha desplazado a México en el ranking de los países más visitados del mundo

Estambul en carne viva. No es solo una ciudad, sino un síntoma. El cchoque de civilizaciones se convierte en un chiste de mal gusto. La convivencia forzada entre el llamado del muecín y el neón de las franquicias globales. La hipocresía del viajero busca espiritualidad mientras regatea el precio de una alfombra manufacturada en serie.

Estambul es el escenario perfecto de la vida contemporánea. Un lugar donde la historia es mercancía y la fe, decorado para el Instagram del turista occidental.

El gran desplazamiento. ¿Por qué Turquía superó a México? La estadística es fría pero reveladora. Turquía ha desplazado a México en el ranking de los países más visitados del mundo. A pesar de México ostenta una riqueza cultural y natural inmensa, Turquía ha jugado sus cartas con una agresividad estratégica.

México sumido en crisis de seguridad y falta de promoción unificada, ha perdido de vista. La gestión del caos: Turquía, al igual, lidia con una herencia de tensiones profundas. Desde los vestigios del Imperio Otomano hasta la polarización entre el laicismo y el islamismo político. El país vive en un equilibrio precario. Sin embargo, Turquía ha logrado vender ese caos” como exotismo seguro.

Conectividad y Marca. Turkish Airlines ha transformado a Estambul en el hub del mundo. Mientras México se ensimismaba, Turquía se expandía. Capadocia y el imaginario visual: Saben capitalizar destinos específicos como Capadocia, transformándolos en experiencias aspiracionales. Trascienden el conflicto histórico entre cristianos y musulmanes, convirtiendo iglesias rupestres en hoteles boutique.

La filosofía de las vacaciones: El escape según la modernidad ¿Por qué elegimos Turquía? ¿Qué significa “irse de vacaciones” hoy? Filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han o Zygmunt Bauman nos ofrecen pistas sobre este fenómeno.

La Sociedad del Cansancio (Han). El turismo ya no es descanso, es autoexplotación. El viajero contemporáneo se siente obligado a aprovechar cada segundo. Turquía ofrece la dosis perfecta de estímulo. Lo suficientemente distinta para sentirse lejos, pero lo suficientemente organizada para no salirse del control del consumo.

La Modernidad Líquida (Bauman). El turista busca la experiencia pura sin el compromiso del conocimiento. Se visita Estambul no para entender el cisma entre Oriente y Occidente, sino para consumir su estética. Turquía es elegida porque ofrece la ilusión de atravesar fronteras históricas y religiosas (del Imperio Bizantino al Otomano) con la facilidad de un clic.

El amarillismo histórico. Conflictos que venden. Las tensiones entre el laicismo de Atatürk y el resurgimiento religioso, o la herencia de las minorías cristianas en una nación mayoritariamente musulmana— son, irónicamente, parte del atractivo turístico.

El visitante contemporáneo es voyerista de la tragedia ajena. Disfruta de la tensión ambiental siempre y cuando no interrumpa el buffet del hotel. Mientras nosotros tomamos té en el Bósforo, la ciudad respira siglos de sangre, conquistas y una modernidad no termina de cuajar.

El triunfo de la estética sobre la ética. El hecho de Turquía sea el segundo lugar de turismo mundial no es solo un logro económico; es el triunfo de la simulación. México ha sido desplazado porque no ha sabido mitificar sus crisis con la misma elegancia que los turcos.

Estambul, es el espejo donde se mira el mundo de hoy. Lugar roto, hermoso, cínico y profundamente rentable. Las vacaciones no son ya un espacio de reflexión, sino la huida hacia adelante en un mundo. Preferible la foto de un globo en Capadocia a la comprensión de la complejidad humana habitando debajo de ellos.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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