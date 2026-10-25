Suerte así pa’ qué la quiero

Gaspar Castaño de Sosa, portugués, cayó en el sueño de la Gran Quivira, fabulosa ciudad de casas con paredes de oro y calles embaldosadas con purísima plata fulgurante. Para convencer a sus compañeros de que fueran con él a buscar aquellas riquezas de prodigio, hizo que un indio les contara la mentira de que él ya había estado en esa mítica ciudad. El mismo indio –palero, como decimos hoy– mostró dos grandes piedras que, dijo, había traído de la Gran Quivira.

Hay quienes creen en la suerte. Yo tengo la suerte de no creer en ella. Leo algunas historias, sin embargo, o las escucho, y ganas me dan de aceptar la teoría según la cual la vida de los hombres está regida por un destino misterioso. He aquí dos ejemplos de mala suerte, perteneciente al pretérito de Coahuila el primero, y muy del presente el otro.

Tomólas en sus manos don Gaspar, y con destreza de prestidigitador fingió rasparlas con su cuchillo. Al mismo tiempo dejó caer virutas de un lingote de plata verdadera que traía escondido entre las mangas. Algunos cayeron en el engaño. Dejaron mujeres e hijos, y espoleados por la codicia fueron tras el simulador.

Los llevó Castaño muy al norte, pero bien pronto fueron alcanzados por hombres del Virrey, que estaba encabronado, pues sin su permiso andaba don Gaspar armando expediciones en busca de preciados metales que sólo pertenecían al rey.

El pobre don Gaspar volvió sin otros metales que los hierros de una pesada cadena con que lo ataron de pies y manos. Así lo trajeron al Saltillo, y así, en cadenas, fue llevado a la capital del reino, y luego a España.

Don Gaspar pidió la clemencia del monarca. Buscando ciudades que no existían, alegó, había descubierto nuevas tierras para su Majestad. Al fin fue perdonado. Quiso entonces regresar a la Nueva España. No se cumplió su anhelo. La nave en que venía, tripulada por levantiscos galeotes orientales, fue tomada por ellos tras un sangriento motín donde perdieron la vida los europeos que venían en la nave. Todos fueron degollados por los amotinados, entre ellos don Gaspar.

Este es el ejemplo de mala suerte de ayer. Veamos el de mala suerte de hoy.

En un programa con música para traileros que pasa en horas de la madrugada por Radio Concierto, se conoció el relato del triste suceso acaecido a uno de ellos. Llamádose Juan –así se dice en los corridos–, se vio en la necesidad de llevar a su esposa con él en uno de sus viajes. Se resistía el hombre a que su mujer lo acompañara, pero ella se empecinó en ir: su marido iba a pasar cerca de San Juan de los Lagos –cerca era a 350 kilómetros– y ella le debía a la Virgen una manda.