Evolucionan mecenazgo y filantropía. Rotary International: Un ejemplo a seguir

¿Les platico? ¡Arre!

Es bueno fijarse metas altas y eso es justamente lo que hace la Asociación de Emprendedores Senior + 50, fundada por Rolando José Porchini Cano, que opera como una red abierta y dinámica de emprendedores senior. Reporta contar con 7 generaciones de graduados de su programa de desarrollo empresarial.

He estado con ellos en varias de sus actividades y merecen ser tomados en cuenta por organizaciones públicas y privadas porque están logrando darles vida a quienes al arribar a 50 y más, sienten como que los años de emprendimiento terminaron.

No es así y prueba de ello es que en pleno auge de la Inteligencia Artificial, en mi reciente participación durante un curso de actualización organizado por OpenAI en Stanford, me enteré que el campus de dicha universidad en Palo Alto, California, tiene un programa que en español significa Rescatando a los de más de 50.

Aunque se trata de un proyecto denominado como privado, porque está en su etapa inicial y no sugieren divulgarlo todavía hasta que los primeros resultados medibles se den, obtuve permiso de los organizadores para escribir un artículo sobre ello y es justamente lo que hago en estos momentos.

Lo que me tocó ver en ese evento me lleva a decirle a mi amigo, Porcini Cano, que AMES + 50 va por el camino correcto.

A lo mejor en estos momentos no son muchos los afiliados pero si le siguen como van hasta ahora, van a alcanzar su meta de parecerse a Rotary International, cuyo director 2024-2026, Salvador Rizzo Tavares, dio una conferencia la noche de este jueves 1 de octubre en ISO Campestre, de San Pedro Garza García.

Tenía algunos años de no encontrarme con Salvador y ahora que lo vi no resistí la tentación de preguntarle su opinión sobre la tendencia actual de hacer públicos los donativos que llevan nombre y apellidos.

Para entrar en materia, primero es pertinente definir que ni el mecenazgo ni la filantropía tienen que ser obligatorio o estrictamente anónimo, aunque el anonimato es una opción válida y respetada en ambos casos.

La decisión de hacer pública o mantener privada una aportación depende de la motivación del donante, la estrategia de la institución y el contexto legal o fiscal.

El mecenazgo tiende a ser público y visible cuando genera prestigio. Desde los Médici en el Renacimiento hasta las grandes empresas o familias actuales han buscado asociar su nombre al arte, la cultura y la ciencia para construir legitimidad, reputación o legado social.

Un mecenas de alto perfil da visibilidad no solo con su dinero, sino también con su respaldo explícito al talento de la persona o entidad apoyada.

El mecenazgo genera beneficios fiscales y de marca. En el ámbito corporativo o institucional, suele comunicarse para cumplir metas de responsabilidad social o deducción de impuestos, lo cual exige divulgación pública.

Sin embargo, existen mecenas anónimos que compran obras o financian investigaciones sin buscar atención mediática o interrupciones en su vida privada.

En la filantropía coexisten la pública y la anónima, impulsadas por distintas tendencias:

¿Por qué elegir el anonimato?

Motivación ética o religiosa: Diversas tradiciones consideran que la caridad pura debe hacerse sin ostentación ni búsqueda de reconocimiento externo.

Evitar asedio: Mantenerse en el anonimato evita que el donante reciba miles de solicitudes no deseadas de otras causas o instituciones.

Foco en la causa: Permite que la atención se concentre al 100% en la problemática social y en las comunidades beneficiadas, no en la persona adinerada que donó.

Por qué elegir la visibilidad (Filantropía pública):

Efecto multiplicador: Cuando figuras públicas o filántropos reconocidos donan abiertamente, inspiran e incentivan a otros a contribuir a la misma causa.

Transparencia y rendición de cuentas: Las grandes fundaciones filantrópicas están obligadas por ley a transparentar el origen y destino de sus fondos para evitar lavado de dinero o evasión fiscal.

Ahora sí...

...vayamos a la conexión entre AMES + 50 y Rotary International, merced a la conferencia de mi amigo, Rizzo Tavares:

Rotary International ha sido el actor privado y comunitario más relevante en la lucha global por erradicar la poliomielitis.

Su relación con esta causa comenzó en 1979 y se consolidó en 1985 mediante el lanzamiento de su programa emblemático PolioPlus, que se planteó como meta inmunizar a todos los niños del mundo contra ese padecimiento.

El programa PolioPlus erradicó la enfermedad mediante campañas masivas de vacunación oral (Sabin).

En 1988, Rotary se unió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, (CDC) con el fin de crear la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio (GPEI), a la que más tarde se sumó la Fundación Bill y Melinda Gates.

Contribuciones clave:

- Rotary ha aportado más de 2,600 millones de dólares a la causa.

- Millones de rotarios alrededor del mundo han participado directamente en la distribución de vacunas, la concientización comunitaria y la logística en zonas de difícil acceso.

- La Fundación Bill y Melinda Gates equipara las contribuciones de Rotary (actualmente aporta 2 dólares por cada uno que recauda Rotary), lo que multiplica el impacto de sus recaudaciones anuales.

Impacto:

- Gracias a esta alianza global impulsada por Rotary, los casos de polio en el mundo se han reducido en más del 99.9% desde 1988 (pasando de más de 350,000 casos anuales en 125 países a solo un puñado de endémicos concentrados principalmente en Afganistán y Pakistán).

- Se ha logrado certificar a regiones enteras (como las Américas, Europa, el Sudeste Asiático y África) como libres de polio salvaje.

De todo esto nos platicó Salvador, un amigo al cual prometo no perdérmele como el tiempo que dejamos de vernos.

Cajón Desastre:

- Hoy cumple DETONA sus primeros 6 años de vida.

- Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana...

- Gracias a todos y también a los 23.5 millones de views y 105,000 suscriptores que tienen acceso en forma gratuita -todavía, jejeje- a más de 200,000 artículos y 8,600 videos en nuestras plataformas de prensa, radio y televisión vía nuestros propios streamings.

- Somos la primera plataforma mediática del mundo que opera sus contenidos al 100% mediante tecnologías de inteligencia artificial y también somos el primer medio que permite escuchar el 100% de sus contenidos escritos.

- Finalmente, gracias a nuestros clientes y patrocinadores que creen en esta opción de comunicación que busca convertir la información en acción, y que nos ha valido la conquista de premios y reconocimientos dentro y fuera de México.

- ¡Sigamos volando juntos!