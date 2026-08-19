Exigen ante MORENA, echar a Tatiana de contienda por gubernatura de NL. Usa recursos públicos en su promoción

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    Exigen ante MORENA, echar a Tatiana de contienda por gubernatura de NL. Usa recursos públicos en su promoción
    Tatiana Clouthier Carrillo, durante la inauguración de la era plenaria de Morena. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Plácido Garza DETONA Presentan en tiempo y forma, evidencias de su violación a reglas morenistas

¿Les platico esta EXCLUSIVA NACIONAL? ¡Arre!

Morena endureció el pasado 22 de junio sus reglas para quienes aspiran a contender por uno de los puestos de elección popular en junio de 2027.

El más severo de todo se refiere al uso de recursos públicos en actos de campaña y anticipados por parte de los suspirantes a 500 diputados federales, 1,098 diputados estatales, 13, 515 regidores y síndicos, más 17 gobernadores, en 30 de las 32 entidades federativas.

Este 17 de agosto venció el plazo para denunciar cualquier violación a esos principios y -en tiempo y forma- un militante de Morena -acompañado de numerosas personas- firmó la denuncia correspondiente contra Tatiana Clouthier Carrillo, ante los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

A continuación, detonamos en EXCLUSIVA las 22 fojas de dicho documento. El sello de recibido señala las 12:05 horas de este 17 de agosto y nos fue proporcionado por Jesús Neri Prieto, quien se acreditó como militante de MORENA.

La denuncia señala también a Elizabeth Galicia Ruiz, militante de MORENA y Secretaria del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y Atención a Grupos Vulnerables del municipio de Santa Catarina, NL, cuyo alcalde es Jesús Nava, ex panista, ex emecista y ahora morenista.

La pretensión de esta denuncia es que Tatiana y sus cómplices sean sancionados conforme a lo dispuesto en la normativa interna de Morena.

$!Carta en la que se solicita expulsar a Tatiana Clouthier Carrillo de Morena.
Carta en la que se solicita expulsar a Tatiana Clouthier Carrillo de Morena. Grupo Detona

Para Tatiana sería el retiro de sus aspiraciones para contender por la gubernatura de NL.

Para Elizabeth Galicia Ruiz, la suspensión de sus derechos como militante de dicho partido.

Tatiana se ha tratado de curar en salud diciendo que no es militante de Morena, pero eso no la inhibe de cumplir con los reglamentos de ese partido, desde el momento en que aspira a ser su abanderada en busca de la gubernatura de NL.

Uno de los reglamentos de MORENA dice a la letra, según documento del 22 de junio pasado:

”Cualquier candidato de MORENA debe obedecer los estatutos del partido para ser candidato. Esto incluye cumplir con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que el partido determine”.

El alcalde Jesús Nava es uno de los damnificados con esta medida.

Los testimonios del uso de recursos públicos en la promoción de Tatiana fueron tomados por los denunciantes, de la publicación que Grupo DETONA hizo en su momento.

Aquí la tienen:

Desvían recursos del erario, Tatiana, alcalde y directora del DIF Santa Catarina

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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