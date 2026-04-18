Expulsa TecSalud a proveedor ligado con su director, Guillermo Torre-Amione. Episodio 7

En el Episodio 3 de esta serie detoné -siempre en EXCLUSIVA- que una modesta empresita se estaba merendando a los 10 gigantes de la industria de dispositivos médicos, en las compras de los hospitales del TecSalud, primero el San José y luego al mismito Zambrano Ellion, ambos dirigidos por Guillermo Torre-Amione.

Mediante concursos y licitaciones “a modo”, DDM (Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV), con oficinas en la CDMX y en la Colonia Chepevera, de Monterrey, le ganaba fácilmente a Stryker, Abbots Labs, Coviien, Cardinal Health, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Baxter International, Medtronic, GE Healthcare y la mismita Johnson & Johnson.

Dicho proveedor, favorito del alto mando del TecSalud, se encargaba -en pasado, porque ya no más- de surtir toda la parafernalia de equipos destinados al área de Hemodiálisis.

Todos los detalles de este tema específico se encuentran en el Episodio 3 de esta serie. Lo incluyo para darle contexto al tema de hoy, junto a los otros capítulos:

Como consecuencia del desaguisado provocado por Torre-Amione en el TecSalud, la investigación periodística de Grupo DETONA® confirmó hoy viernes 17 de abril que por instrucciones superiores de a mero arriba en la estructura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fulminantemente queda fuera del esquema de proveedores del TecSalud la empresa DDM, Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV, con la cual está ligada Guillermo Torre-Amione.

El próximo lunes 20 o martes 21 presentaré en el Episodio 8 de esta serie las evidencias de tal hecho, tan frecuente en el sector público y que, como se ve, no es ajeno al sector privado y peor aún, al segmento de la salud.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

-A ver si ya se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; Daniel Hinojosa, el que se dice abogado pero no es, y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones y alucinaciones en chats y redes.