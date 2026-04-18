Expulsa TecSalud a proveedor ligado con su director, Guillermo Torre-Amione. Episodio 7

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Opinión
/ 18 abril 2026
    Expulsa TecSalud a proveedor ligado con su director, Guillermo Torre-Amione. Episodio 7

¿Les platico? ¡Arre!

En el Episodio 3 de esta serie detoné -siempre en EXCLUSIVA- que una modesta empresita se estaba merendando a los 10 gigantes de la industria de dispositivos médicos, en las compras de los hospitales del TecSalud, primero el San José y luego al mismito Zambrano Ellion, ambos dirigidos por Guillermo Torre-Amione.

https://vanguardia.com.mx/opinion/infarta-torre-amione-al-zambrano-hellion-episodio-3-FG19864144

Mediante concursos y licitaciones “a modo”, DDM (Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV), con oficinas en la CDMX y en la Colonia Chepevera, de Monterrey, le ganaba fácilmente a Stryker, Abbots Labs, Coviien, Cardinal Health, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Baxter International, Medtronic, GE Healthcare y la mismita Johnson & Johnson.

Dicho proveedor, favorito del alto mando del TecSalud, se encargaba -en pasado, porque ya no más- de surtir toda la parafernalia de equipos destinados al área de Hemodiálisis.

Todos los detalles de este tema específico se encuentran en el Episodio 3 de esta serie. Lo incluyo para darle contexto al tema de hoy, junto a los otros capítulos:

Como consecuencia del desaguisado provocado por Torre-Amione en el TecSalud, la investigación periodística de Grupo DETONA® confirmó hoy viernes 17 de abril que por instrucciones superiores de a mero arriba en la estructura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fulminantemente queda fuera del esquema de proveedores del TecSalud la empresa DDM, Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV, con la cual está ligada Guillermo Torre-Amione.

El próximo lunes 20 o martes 21 presentaré en el Episodio 8 de esta serie las evidencias de tal hecho, tan frecuente en el sector público y que, como se ve, no es ajeno al sector privado y peor aún, al segmento de la salud.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

-A ver si ya se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; Daniel Hinojosa, el que se dice abogado pero no es, y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones y alucinaciones en chats y redes.

-Todos estos tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

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