Falta en México, gestión de riesgo... entre otras cosas

¿Les platico? ¡Arre!

La SEP dispone de $1.2 billones (con “B” de burro, o sea, 1.2 millone$ de millone$) como presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión para el ciclo escolar 2026-2027..

Pese a esta barbaridad de dinero, un tercio de los 25.5 millones de alumnos de primarias, secundarias y preparatoria públicas -o sea 8.5 millones- no están yendo a clases desde que el nuevo ciclo escolar arrancó el 1 de este septiembre, porque las escuelas públicas están saturadas.

¿Cómo le puede hacer un profesor para dar clase en un salón de 40 o más alumnos? Ni Zobek ni el mago Mandrake en sus buenos tiempo lo lograría.

Estos datos y los que le siguen los obtuve directamente de la SEP. Tuve que recurrir a cuatro intentos para que los funcionarios encargados sottaran la sopa.

Las mismas fuentes me dicen que la belicosa CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) mantiene paros indefinidos en los 350 planteles de Baja California, porque a sus agremiados les tocó nomás un pirulí y dos bolitas de leche quemada, de los $750 millones que el gobierno federal entregó a los líderes de esa central sindical magisterial, para que dejaran de hacer sainete durante el Mundial de la FIFA.

La misma CNTE ordenó a sus agremiados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán que depuren sus grupos de 40 alumnos para “educar” nomás a 20 chamacos y a los otros 20 que los pongan en listas de espera hasta que lleguen las aulas móviles que les prometió la SEP.

Esta misma orden de la CNTE aplica para escuelas de Nuevo León, específicamente en municipios de García, El Carmen, Zuazua, Salinas Victoria, Pesquería, Juárez, Escobedo más los que se acumulen esta semana, como en el MELATE.

Ante tal desmadre, busqué a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y ex presidente de Morena. Para mi sorpresa, atendió la llamada, que tuve que gestionar con sus tres asistentes.

Su respuesta fue escueta pero al estilo de los dermatólogos: al grano.

Me dijo que de aquí al último día de clases de primaria y secundaria, o sea, para el 9 de julio de 2027 se habrán terminado los sobrecupos en las aulas.

Se extendió un poco en su respuesta pues me estaba explicando que los índices de inscripción en las escuelas públicas se dispararon hasta en un 30% desde el año 2023, debido a que muchos alumnos que estaban en planteles privados, han tenido que matricularse en las públicas debido al deterioro económico de cientos de miles de familias.

7Quise7:

1. Quise preguntarle por las acciones de la SEP contra la beligerancia de la CNTE, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

2. Quise preguntarle por la notable ausencia de pedagogos y por el contrario, la proliferación de demagogos venezolanos en puestos relacionados a los libros de texto gratuitos, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.