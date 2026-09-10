Falta en México, gestión de riesgo... entre otras cosas

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Opinión
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    Falta en México, gestión de riesgo... entre otras cosas
    Mario Delgado, Secretario de Educación Pública. Grupo Detona/Calderón

Plácido DETONA Incapacidad, impotencia e impaciencia prevalece en abuelos y padres de familia

¿Les platico? ¡Arre!

La SEP dispone de $1.2 billones (con “B” de burro, o sea, 1.2 millone$ de millone$) como presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión para el ciclo escolar 2026-2027..

Pese a esta barbaridad de dinero, un tercio de los 25.5 millones de alumnos de primarias, secundarias y preparatoria públicas -o sea 8.5 millones- no están yendo a clases desde que el nuevo ciclo escolar arrancó el 1 de este septiembre, porque las escuelas públicas están saturadas.

¿Cómo le puede hacer un profesor para dar clase en un salón de 40 o más alumnos? Ni Zobek ni el mago Mandrake en sus buenos tiempo lo lograría.

Estos datos y los que le siguen los obtuve directamente de la SEP. Tuve que recurrir a cuatro intentos para que los funcionarios encargados sottaran la sopa.

Las mismas fuentes me dicen que la belicosa CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) mantiene paros indefinidos en los 350 planteles de Baja California, porque a sus agremiados les tocó nomás un pirulí y dos bolitas de leche quemada, de los $750 millones que el gobierno federal entregó a los líderes de esa central sindical magisterial, para que dejaran de hacer sainete durante el Mundial de la FIFA.

La misma CNTE ordenó a sus agremiados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán que depuren sus grupos de 40 alumnos para “educar” nomás a 20 chamacos y a los otros 20 que los pongan en listas de espera hasta que lleguen las aulas móviles que les prometió la SEP.

Esta misma orden de la CNTE aplica para escuelas de Nuevo León, específicamente en municipios de García, El Carmen, Zuazua, Salinas Victoria, Pesquería, Juárez, Escobedo más los que se acumulen esta semana, como en el MELATE.

Ante tal desmadre, busqué a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y ex presidente de Morena. Para mi sorpresa, atendió la llamada, que tuve que gestionar con sus tres asistentes.

Su respuesta fue escueta pero al estilo de los dermatólogos: al grano.

Me dijo que de aquí al último día de clases de primaria y secundaria, o sea, para el 9 de julio de 2027 se habrán terminado los sobrecupos en las aulas.

Se extendió un poco en su respuesta pues me estaba explicando que los índices de inscripción en las escuelas públicas se dispararon hasta en un 30% desde el año 2023, debido a que muchos alumnos que estaban en planteles privados, han tenido que matricularse en las públicas debido al deterioro económico de cientos de miles de familias.

7Quise7:

1. Quise preguntarle por las acciones de la SEP contra la beligerancia de la CNTE, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

2. Quise preguntarle por la notable ausencia de pedagogos y por el contrario, la proliferación de demagogos venezolanos en puestos relacionados a los libros de texto gratuitos, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

$!Todos los días corro riesgos, como aquí, escalando sin cuerdas. Estoy aprendiendo a gestionarlos, como subir a la alta montaña sin más compañía que mis errores, resquemores, temores y dolores...
Todos los días corro riesgos, como aquí, escalando sin cuerdas. Estoy aprendiendo a gestionarlos, como subir a la alta montaña sin más compañía que mis errores, resquemores, temores y dolores... Grupo Detona

3. Quise saber ¿por qué los maestros se jubilan a tan cortas edades (mujeres a los 57 y hombres a los 59)?, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

4. Quise saber ¿por qué el sistema educativo público acepta en México a 18,000 maestros declaradamente transgénero, que son fácilmente visibles ante el alumnado pues siempre se presentan (u ostentan) como tales desde el primer día de clases?, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

5. Quise preguntarle ¿por qué el ex director de materias educativas de la SEP -Marx Arriaga- sostuvo durante todo el sexenio de AMLO y parte del de CSP- que enseñar matemáticas en las escuelas públicas serviría para formar a empleados de la oligarquía empresarial y por eso se ha reducido sustancialmente el enfoque hacia esa materia y otras relacionadas?, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

6. Quise preguntarle a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, ¿por qué no encuentro nada en su formación académica, relacionado con la docencia? pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

7. Y pasándome de mula, leyendo en su CV que estudió una maestría en economía en la Universidad de Essex en Inglaterra, quise preguntarle en inglés, porque con su sola formación en economía y sin nada de pedagogía en sus alforjas, si a pesar de eso, ¿por qué aceptó ser Secretario de Educación Pública?, pero en eso le entró una llamada y tuvo que cortar.

Cajón Desastre:

- Creo que a los mexicanos nos hace falta aprender algo sobre la gestión de riesgo.

- Como eso nos hace falta, fallamos estrepitosamente al permitir que alguien como Mario Delgado -neófito en la materia que ni siquiera llega al nivel de diletante- dirija la crucial educación pública nacional.

- Lo mismo sucede con las principales carteras de los gobiernos federal, estatales y municipales, comenzando cpor la presidente, los gobernadores, los alcaldes, síndicos y regidores.

- Personalmente, todos los días acepto correr riesgos... y estoy aprendiendo a gestionarlos, como subir a la alta montaña sin más compañía que mis errores, resquemores, temores y dolores...

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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