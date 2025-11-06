Favorece gobierno de CSP, monopolio de Slim en mercado de internet

De hecho, América Latina tiene el promedio más bajo de ingresos por usuario en esta industria y ello ha impactado negativamente al modelo de negocio de la española Telefónica, dueña de Movistar, que es muy sensible al índice IBEX35 de la Bolsa de Valores madrileña. En el caso de México se agrega un elemento adicional que empujó a Movistar a salirse de nuestro mercado: Los excesivos precios del espectro radio eléctrico establecidos por el gobierno. Cada vez es más caro operar en nuestro País para las compañías de internet: Toda América Latina excepto México, han bajado los precios del espectro radioelécrico. Por ejemplo, la llegada de 5G a Chile hace cinco años, disminuyó esos precios en un 80% para ser los más bajos de América Latina. Brasil y Colombia los bajaron en un 90% y así, todos los países de la región han comprendido que el espectro radioeléctrico debe estar en manos de particulares y no en las del gobierno Y MUCHO MENOS CON FINES RECAUDATORIOS. Al tener los precios más caros de ese espectro, logró algo insólito: Es el único país del mundo que expulsa a operadores de telecomunicaciones.

Movistar avisó hace dos días su decisión de abandonar su operación en México. No hubo engaño, como dicen legisladores ignorantes que se lanzaron en parvada y en pandilla contra la empresa española, por la decisión que les estoy platicando. Marc Thomas Murtra Millar, director de Movistar en México. lo dijo hace dos días y eso desató la furia de los demagogos por esta “nueva afrenta de los españoles herederos de la conquista”. Este directivo avisó una semana antes que si el gobierno de CSP no bajaba los precios del espectro radiofónico, se saldrían de nuestro mercado, conformado por ellos con 21 millones de usuarios, para ser el tercer operador más grande de México. Y lo cumplió, igual como ya lo hizo AT&T. Telcel es el primer más grande operador (84.6 millones de usuarios) y AT&T el segundo, con 23.5, según datos que obtuve del organismo regulador de esta industria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo director es Carlos Casasús.