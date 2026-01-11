Fiscalía de Nuevo León: un ejemplo de perversidad

Opinión
/ 11 enero 2026
    Fiscalía de Nuevo León: un ejemplo de perversidad

La detención del Director General de VANGUARDIA, el viernes pasado en Nuevo León, forma parte de una trama delincuencial de la cual participa la propia Fiscalía de ese estado

El viernes pasado, el Director General de esta casa editora fue ilegalmente detenido en el aeropuerto de Monterrey mediante un operativo que implicó movilizar un aberrante número de elementos de la policía, así como vehículos, como si de un peligroso delincuente internacional se tratara. Como si la intención fuera conjurar un grave peligro que acechara a la población.

De acuerdo con los datos que a nuestro Director General proporcionó uno de los agentes que participó en su detención, debido a que no tenían claro por cuál de las tres terminales del aeródromo habría de ingresar para el proceso de abordaje del vuelo que, con destino a Guadalajara, tenía programado, se decidió desplegar “equipos de intercepción” en las tres.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Violencia de género, una conducta muy extendida

Pero no sólo eso: como el propósito era asegurarse, al costo que fuera, de cumplir con su “encomienda”, los elementos de la Fiscalía dispusieron lo necesario para no fallar: apostaron equipos de arresto tanto en los filtros de seguridad como en las salas de última espera, en cada una de las terminales del aeropuerto.

Si nos atenemos a la cifra proporcionada por el elemento policial, es dable considerar que cada grupo estaría integrado por el mismo número de elementos. El que arrestó a nuestro Director estaba integrado por cuatro personas, entre ellas una agente de género femenino. Así, al menos 24 policías, pagados por los impuestos de los neoleoneses, fueron desplegados durante la mañana del viernes pasado para ejecutar el operativo.

Más aún: además de los policías que lo detuvieron, Armando Castilla observó al menos cuatro unidades –dos de la Fiscalía y dos de la Guardia Nacional– fuera de la Terminal “A”, por la cual estaba programado el abordaje de su vuelo. Al menos un elemento más por cada unidad y cuatro unidades por terminal...

Un despropósito de carácter monumental.

Sobre todo si se toma en cuenta una cosa: el operativo desplegado tenía como propósito arrestar a una persona a quien se le había fabricado –literalmente– un delito. Y la fabricación fue realizada con la connivencia –cuando no la abierta complicidad– de la Fiscalía de Nuevo León.

Porque en la vecina entidad se ha instalado una auténtica “industria”, desde las instituciones que debieran combatir los delitos, dedicada a extorsionar a todo aquel que tiene la mala suerte de caer en sus redes. Esa, y no otra, es la explicación del atropello del que ha sido objeto el Director General de esta casa editora.

Para buena fortuna suya, los apandillados que urdieron el plan cometieron dos errores fundamentales: no consideraron la enorme solidaridad que el atropello despertaría dentro y fuera del gremio periodístico y se equivocaron en la fecha que escogieron para ubicar los hechos.

El retrato de lo ocurrido tendría que preocuparnos –y ocuparnos– a todos. Porque todos podemos convertirnos, en cualquier momento, en víctimas de dicho entramado.

Temas


Corrupción
Delincuencia
A20

Localizaciones


Nuevo León

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial