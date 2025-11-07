Caminar tiene beneficios que van mucho más allá de la salud. Caminar atento, con los sentidos abiertos, multiplica esas ganancias. Es en esas caminatas sin prisa donde uno descubre lo que suele permanecer oculto para quienes viven siempre con el pie en el acelerador. Entre esos descubrimientos que me asombran está el de la enorme variedad de flores que acompañan nuestras existencias, lo mismo en los campos que en los rincones más inesperados de las ciudades. La diversidad de formas, tamaños, colores y aromas tiende a lo infinito. Y cuando creo haberlas visto todas, llega la naturaleza a recordarme lo equivocado que estoy.

Hay flores que cultivamos, las que decoran nuestras casas o los ramos que regalamos como muestra de afecto. Esas son bellas, sin duda. Pero las mayores sorpresas me las han dado las flores silvestres, esas que brotan “de la nada”, incluso en las pequeñas grietas del pavimento urbano. Me conmueve su terquedad: esa manera suya de desafiar al asfalto para recordarnos que la vida siempre encuentra un resquicio para abrirse paso.

TE PUEDE INTERESAR: Entre el souvenir y la artesanía

Tengo la impresión de que nuestra relación con las flores es desigual. Amamos aquellas que consideramos “nuestras”, pero ignoramos o incluso combatimos las que no pertenecen a nadie. A muchas de las flores silvestres las llamamos “maleza”, sin detenernos a mirar su delicadeza ni la sabiduría de mundo que guardan. Cada una cumple una función: algunas alimentan insectos y aves, otras curan, condimentan o simplemente alegran la vista de quien se permite notarlas. Ninguna está de más.