Ganancias bancarias sin contribución a la economía

La intermediación financiera es una de las actividades más importantes en la economía dado que tiene la capacidad de impulsar la dinámica económica ante desaceleración o recesión y de contenerla si se dispara generalizadamente el nivel de precios. El seguimiento de la tasa de interés establecida por el Banco Central es el referente de la banca comercial, para establecer su tasa al ahorro como incentivo a la previsión -menos porcentaje- y su tasa crediticia como costo del dinero -más porcentaje- que, asimismo, debe impulsar el consumo y la inversión; teóricamente, es en este diferencial de tasas por el que la banca obtiene sus ganancias, no en México con altos costos y comisiones.

En nuestro país, el promedio del costo creditico es: hipotecario 11% anual; a la inversión directa 19% anual (microempresas es hasta 50% anual); al consumo dividido en tarjeras de crédito 40% y personal 35%. El argumento para dichos costos es la cultura del “no pago”, sin embargo, según Banxico, desde 2015 la morosidad en tarjetas de crédito se redujo de 16.6% a 13%, créditos personales de 18.4% a 12.6%, para vehículos de 4% a 2.8 y nómina sólo 10.8% a 10.4%, por despidos.

Aunque hubo acuerdo con gobiernos de la Cuarta Transformación de reducir comisiones y tarifas (26 mil en 2019 a 12.6 mil en 2026), estos cobros son base de su negocio y no el diferencial de tasas de intermediación: créditos en nómina, personales o automotrices 826 tarifas y comisiones, en tarjeta de crédito 2 mil 153; cobro en ahorros 7 mil 914.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 2025, 94% de ganancias fueron por costos de servicio, 289.2 mil millones de pesos (mmdp), mientras 15.2 mmdp intereses crediticios y bonos gubernamentales.

Aunque existen más de cincuenta bancos comerciales en el país, 80% de ganancias netas (232.42 mmdp) se concentran en siete de estos, dos de inversión nacional: BBVA, Banorte, Santander, Banamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, en orden de capitalización. Concentración oligopólica de la actividad, además cinco de estos transnacionales transfieren sus ganancias a sus países de origen.

Cada año estas ganancias financieras en territorio mexicano rompen récord (excepción del 2020 por pandemia con 102.43 mmdp), lo que no concuerda con el crecimiento económico moderado del país (o estancamiento, aunque no en recesión).

Desde hace décadas la actividad bancaria no contribuye de manera significativa a la economía mexicana, por crédito escaso y costoso (sin acceso de micro, pequeñas y medianas empresas), pero sí onerosos cobros en cajeros automáticos, transferencias, depósitos, ahorros, entre otros.

Paradójico que la perspectiva sea negativa para este negocio bancario por parte de la calificadora internacional Moody’s: “...refleja mayores obstáculos en medio de en una dinámica económica débil y mayor competencia [...] la rentabilidad también se debilitará a medida que los márgenes se reduzcan en un entorno competitivo para el financiamiento y el crédito al consumo” (La Jornada, 09-02-26)¸ sin señalar el escandaloso nivel de tasas y de costos, tampoco la mínima aportación al crecimiento y desarrollo del país.

Pero la misma calificadora no se abstuvo: “... la reducción en la capacidad del gobierno para apoyar al sector bancario en caso de que lo requiera, y el debilitamiento de los marcos institucionales y de formulación de políticas aumentan los riesgos” (La Jornada, 09-02-26); qué más marco institucional que garantiza sus ganancias sin contención legal.

El abuso en costos financieros se remonta al sexenio salinista con la reprivatización de la banca, una alianza política con gobiernos prianistas que permitieron tales excesos. Con un poderoso oligopolio el mercado bancario en México no asigna bien los recursos.

Y ante cualquier intento de regulación, las entidades financieras tienen amplia capacidad para distorsionar el mercado cambiario -aliados con medios de comunicación- y depreciar acentuadamente el peso mexicano, con los efectos negativos que esto implicaría. El costo financiero, pesada carga herencia de los gobiernos neoliberales.