Gastos, gestas y gestos

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    Gastos, gestas y gestos
    Gran parte de la contaminación en Monterrey y su área metropolitana, contiene elementos altamente tóxicos. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Diez subsecretarías y un tipipuchal de direcciones, pululan y medran a costa del erario, en una de las dependencias más inútiles del gobierno de Nuevo León: la del Medio Ambiente

¿Les platico? ¡Arre!

Ni el mismo portal oficial del gobierno del Estado se atreve a publicar el número de burócratas que desangran al erario, formando parte de dicha Secretaría, cuyo titular es Raúl Lozano Caballero, un político que sabe del medio ambiente lo que usted y yo -amable lector- sabemos de física cuántica.

Comencemos con los...

Gastos:

- Tiene diez sub secretarías, incluyendo una que le regalaron a Javier González Alcántara, como premio de consolación tras haber perdido de calle cuando quiso ser diputado federal por el distrito 1 y después de haber cobrado como regidor en San Pedro Garza García, representando al MC.

$!La polución tóxica se concentra en San Pedro Garza García, donde viven los inversionistas, dueños y directores de muchas de las principales empresas contaminantes.
La polución tóxica se concentra en San Pedro Garza García, donde viven los inversionistas, dueños y directores de muchas de las principales empresas contaminantes. Grupo Detona

- Cada sub secretario tiene oficina con letrina privada, camioneta blindada, chofer, asistente personal y prestaciones que ya las quisiera el príncipe Henry de Inglaterra.

- Tiene 22 direcciones, incluyendo una que se llama intersectorial, a cargo de Luis Gerardo Treviño, que se disfraza de Santa Clos cada Navidad para divertir a sus compañeros. Y vaya que lo consigue, no solo en diciembre, sino todo el año.

- Su encargo oficial es revisar convenios relacionados con el cambio climático y calidad del aire; también, gestionar la calidad del agua en el Estado.

$!Vista aérea de la ciudad de Monterrey.
Vista aérea de la ciudad de Monterrey. Grupo Detona

- En sus tiempos libres garrapatea textos sin signos de puntuación en uno que otro medio despistado que le permite contaminar a sus lectores.

- La secretaría del medio ambiente comenzó la gestión de Samuel García con un presupuesto anual de $196.5 millones.

- Se redujo a $147.5 millones en 2025 y anda por las mismas en este 2026.

- ¿Saben cuánto se destina a acciones directas relacionadas con el cambio climático? Nada más $4 millones.

$!Vista aérea de la capa de contaminación en la ciudad de Monterrey.
Vista aérea de la capa de contaminación en la ciudad de Monterrey. Grupo Detona

- ¿Y el resto? Para puras babosadas, como las que describo en el apartado de...

Gestas:

- Todas inútiles, como plantar ahuehuetes en la Macroplaza que -en boca del propio secretario- tendrán troncos superiores a diez metros de espesor, sin saber que para que esto ocurra tendría que pasar un milenio , y si no, pregúntenle al Árbol del Tule en Oaxaca, cuántos años le llevó desarrollar su tronco de 14 metros, el más ancho del mundo: 1,400.

$!Vista aérea de la capa de contaminación en la ciudad de Monterrey.
Vista aérea de la capa de contaminación en la ciudad de Monterrey. Grupo Detona

- Otra gesta inútil: Apersonarse toda la tropa de buenos para nada, a las puertas de la Refinería PEMEX de Cadereyta para colocar sellos simbólicos de clausura, siendo que los guardias no les dejaron entrar, porque querían hablar con el director, Víctor Rodríguez Padilla.

- Otra: Limpiar el aire de partículas nocivas. Al respecto, Lozano Caballero acaba de anunciar urbi et orbi que los días sucios que registra el área metropolitana de Monterrey se deben ahora -desde que él llegó- a que la norma es más estricta. Soberana estupidez que solo sus achichincles le celebran y ni ellos mismos se creen.

Gestos:

- Todos en ésta secretaría son buenos para hacer gestos de profesional, activista, periodista o influencer, en eventos, seminarios, conferencias, kermeses y tandas a los que acuden.

- Ahí, lo primero que hacen es tomarse selfies para inundar los raídos chats y redes sociales donde merodean, y uno que otro medio que les sigue el juego.

Cajón Desastre:

- “Así ni cómo”, tal cual decía mi abuela la alcaldesa.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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