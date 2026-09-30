Gato por liebre o el arte de maquillar la inversión cultural en Coahuila

Por: Gustavo García.

Como paliativo cultural, la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) están difundiendo el anuncio de un Programa “Estatal” de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027, mediante un apoyo cifrado en 2.1 millones de pesos, para la “profesionalización de las compañías locales” de danza, música y teatro.

Sin embargo, un análisis de las convocatorias emitidas y del recurso efectivamente asignado a los creadores escénicos revela un esquema de maquillaje financiero que mantiene en la precariedad a los creadores independientes de la entidad.

1. El espejismo financiero: recursos virtuales vs. dinero real.

Como parte de la millonaria cifra anunciada, la Secretaría de Cultura y el patronato administrador del Teatro de la Ciudad contabilizan como apoyo económico el uso de infraestructura pública, los servicios del personal y otros conceptos que no representan dinero entregado directamente a las agrupaciones artísticas.

El “extraordinario” monto global se desglosa de la siguiente manera:

• Efectivo real y directo para agrupaciones artísticas: cuatro coproducciones de $92,800.00 cada una, que suman $371,200.00 más $60,000.00 destinados a dos estímulos a la trayectoria individual y grupal ($30,000.00 para cada uno).

• En total, $431,200.00, equivalentes apenas al 20.5% de la hipotética bolsa de $2.1 millones.

• Apoyos en especie presuntamente valuados en $1,164,280.00: equivalentes al 55.4% del monto anunciado. Incluyen el uso de la sala principal y del teatro de cámara del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, servicios del personal y otros conceptos registrados como aportaciones de la Secretaría de Cultura y PARTECO.

• Capacitación: $200,000.00, destinados a talleres y módulos que, a la fecha, carecen de especificaciones operativas.

Así, al incorporar como “apoyo” los recursos que obligadamente deben erogarse para el mantenimiento de espacios públicos y para el pago del personal técnico, los costos de la ordinaria operación institucional se presentan como subsidio.

La diferencia entre el monto anunciado y el dinero que efectivamente llegará a los creadores es lo que distingue a una política de simulación de una política de fomento.

2. La burocracia obesa.

El escaso recurso efectivo destinado a estas convocatorias contrasta con la estructura presupuestal de la Secretaría de Cultura, cuyo presupuesto anual asciende a 259.04 millones de pesos.

De acuerdo con la información presupuestal disponible, más del 83% de ese presupuesto se concentra en los capítulos 1000 y 3000, correspondientes a servicios personales (nómina) y servicios generales.

La desproporción resulta reveladora:

• La burocracia cultural del estado consume, en tan solo 13 horas de salarios, el equivalente a la bolsa máxima en efectivo de $245,600 pesos que una disciplina artística como el teatro aspiraría a obtener después de meses de trabajo, ensayos y producción.

• El monto de una coproducción artística, $92,800 pesos, equivale a poco menos del sueldo bruto mensual de $99,063.68 pesos correspondiente a una de las direcciones de área de la Secretaría de Cultura.

• Esa misma cantidad representa el 55.68% del sueldo bruto mensual de $166,652.00 pesos de la titular de la dependencia y el 82.7% del sueldo bruto mensual de $112,205.35 pesos del subsecretario, según el Tabulador de Salarios del Poder Ejecutivo de Coahuila (según datos de la Secretaría de Finanzas)

Así, mientras los funcionarios gozan de ingresos estables, los artistas independientes, además de crear, tendrán que asegurar una aportación similar a la del “coproductor” oficial para tener la posibilidad de ser acredores al estímulo.

3. La prioridad estatal: promocionar la imagen gubernamental y pagar la eterna deuda pública.

La disparidad se vuelve aún más evidente al comparar la inversión artística con otros rubros del gasto público:

El presupuesto asignado a Comunicación Social y Publicidad del Gobierno del Estado asciende a 600 millones de pesos anuales. Eso representa aproximadamente 1.64 millones de pesos diarios destinados a comunicación y promoción institucional.

Frente a ello:

• Los 431,200 pesos de efectivo directo contemplados para todos los artistas escénicos de esta convocatoria equivalen aproximadamente a 6 horas de ese gasto diario en comunicación.

• Los $245,600.00 que una disciplina artística podría obtener como bolsa máxima representan apenas una fracción del gasto mensual destinado a comunicación social: se necesitan 203 veces la cantidad que se asignaría a una disciplina artística para igualar un solo mes de comunicación social.

Por otra parte, la bolsa total de efectivo contemplada en la convocatoria de coproducciones escénicas ($431,200), equivale al 0.004% del costo anual de la deuda pública: $5,669,300,000.00 (de acuerdo con el presupuesto de egresos)

Dicho de otra forma, el monto del apoyo a las artes escénicas equivale a lo que el estado paga en poco menos de 40 minutos a los bancos acreedores.

Financiar la cultura con las migajas de un presupuesto general del estado de 78 mil 370 millones de pesos evidencia que la propaganda gubernamental y el pago a los bancos privados constituyen un valor político superior al desarrollo social, cultural y artístico.

Y así, el Programa “Estatal” de Artes Escénicas no es una política pública de fomento; es un paliativo que se parece más al asistencialismo de un dispensario social que a una verdadera política cultural.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que, aunque la inconformidad persista, no vaya a haber concursantes. Los habrá, porque en medio del desierto cultural cualquier espejismo puede parecer un oasis. Y aunque no sea su intención consciente, los participantes terminarán legitimando un programa que en lugar de modificar las condiciones estructurales de precariedad, las perpetúa.