Generaciones “X” y “Z” mandan a la “CH” muchas empresas... y gobiernos también

¿Les platico? ¡Arre! Si de por sí en la historia de México son pocos los verdaderos capitanes de industria, gran cantidad de quienes heredan y braguetean la batuta empresarial, se rinden ante el poder político que antes consultaba a sus padres y suegros y ahora, les ordena o les da instrucciones a los hijos y yernos. Arruinan o en el mejor de los casos, abollan la estirpe que creó LA EMPRESA en México. Tratándose del gobierno, los de las Generaciones “X” y “Z” ayudan a los políticos a DI-LA-PI-DAR recursos del erario. (Toma nota, Luis Gerardo Treviño, así se dice esa palabra, no, DI-LA-PI-LA como tú la balbuceas...)

Antes -por ejemplo- en 1976, los presidentes viajaban a las ciudades donde vivían los grandes capitanes de industria, a consultarles sobre el rumbo del País. Hoy, la P.I. (Privada de Iniciativa) toca en tropel cual manada -vergonzosa y vergonzantemente- a las puertas del Palacio Nacional para que les abran, tras ser llamados por el presidente... y ahora, por la presidente, para recibir instrucciones. ¡El colmo de la incongruencia! - Acabo de ver el video de un tipo con acento argentino mamón, de la generación “Z” o “X”, pontificando sobre los inconvenientes de mandar a sus hijos al colegio, mientras conduce un vehículo, volteando hacia quien le graba el video desde el lugar del copiloto. - Si sus hijos lo ven haciendo eso, le van a tomar la palabra para no ir al colegio (¡Yupiiii!, van a gritar de contento), pero también se van a dar cuenta del sátrapa que gobierna en su casa... y ¡algunos lo hacen también en la función pública!

- Sé de otro caso: Un empresario mayor en edad a la Generación “X”, labró el prestigio de su empresa a base de sangre, sudor y lágrimas, como se acostumbraba antes. - Una hija suya casó con un tipo que la convenció de “ayudar” en el negocio a su padre y suegro, respectivamente. - Y lo primero que se les ocurrió fue convencerlo de mudar sus oficinas a uno de los rascacielos de postín en San Pedro Garza García, donde se aprestan a organizar un “open house” en el que tirarán la casa por la ventana. De hecho, ya tienen meses tirándola.

La reputación es un activo tan valioso como el dinero, y esto lo sufren muchos sampetrinos de abolengo. EMWA: - El padre de los Wapinski vendía “joyas” a sus vecinos de la Colonia Vista Hermosa en Monterrey, de puerta en puerta. - Emanuel forjó su negocio gracias a que sus clientes -judíos y libaneses- lo apoyaban comprándole piedras “preciosas”. - Entrecomillo las palabras “joyas” y “preciosas” porque en 1962 se compraba de buena fe y la palabra por factura. - En el año 2020, la hija de un prominente libanés que le había comprado a su vecino Emanuel una pieza, la heredó. - Y solo para estar segura -eran otros tiempos ya lejanos a los de la palabra en lugar de la factura- la llevó con un joyero para asegurarse de que la piedra era buena y conocer su valor. - Se fue de bruces cuando el joyero -también judío- le dijo que el “diamante de 5K” era falso.

- Fue a reclamar a la joyería EMWA de San Pedro Garza García. - La recibió José Wapinski, quien lejos de hacerse responsable, la maltrató, diciéndole “¿cómo voy a saber que no cambiaste tú la pieza?” - Su padre habría reaccionado diferente. - Este caso es típica y patéticamente un ejemplo de lo que sucede con quienes heredan un apellido, más no la honorabilidad de sus ancestros... Préstamo Feliz: - Fernando García Sada le pidió $700 millones a sus opulentos padres para comprar un banco. - Cuando se lo negó la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), abrió una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple), que está CERO reglamentada por el gobierno. - Fernando llamó a su SOFOM, Préstamo Feliz y se dedicó desde el año 2016 a engatusar a inversionistas y clientes en el creciente, ignorante y avorazado mercado de pensionados y jubilados. - Pagaba a sus inversionistas el 16% anual (los bancos pagan máximo un 7%) y prestaba al agiotista interés anual del 99% (los bancos cobran a lo mucho, 33% al año). - Pero como su “modelo de negocio” era una pirámide tipo Carlo Ponzi -el célebre estafador italiano- el dinero se le acabó y vinieron los problemas. - Su padre sigue en arraigo domiciliario sin poder salir ni al Oxxo desde hace mes y medio. Fernando inventa estar negociando con los fondos norteamericanos que le prestaron más dinero para su Ponzi, pero tiene en la total indefensión a sus inversionistas. - Los deudores son amenazados por los abogados de Fernando García Sada con demandas que pretenden cobrarles lo más que puedan para tratar de salir del atolladero. - Fernando tuvo la “astucia” de venderle su parte en la SOFOM a su socio, Sergio de Jesús “N”, que permanece internado en un penal de Nuevo León, mientras el hijo de Eduardo García y Catalina Sada sigue libre. Pudor, rubor, candor, sudor, clamor, temor y furor al doble. Episodio 10 Los Lobatones: - José Lobatón dice que él sigue aquí “trabajando medio día, de 8 a 8, las 24 horas de todos los días”, atendiendo a sus clientes e inversionistas a quienes dejó colgados de la brocha con un montón de desarrollos verticales a los que nomás les pusieron cal en las paredes y en otros ni paredes hay. - Pero si no les resuelve, de nada sirve que aparezca en entrevistas diciendo que da la frente al problema. - Vean todos los antecedentes: ¿Quién detiene el boom de fraudes financieros? ¿Cuál es la peor anomalía de Proyectos 9 en el mundo inmobiliario de los regiomontanos? Torre-Amione: - “Memo es de buenas familias. Sus padres los educaron muy bien”, así me dijo un miembro prominente de las familias libanesas en Monterrey, respecto al director del TecSalud y del Hospital Zambano Hellion, cuando platicamos de las irregularidades denunciadas por pacientes de familiares y del mismo personal médico de los hospitales que opera el ITESM. - El Episodio 10 de esta serie contiene los pormenores de este caso que ha provocado reacciones dentro y fuera de México, por el prestigio del Tec de Monterrey. - La conexión de los casos que ocurren en las empresas con el gobierno es precisamente la relación entre Memo Torre-Amione y Marcelo Ebrard, secretario de Economía en el gobierno de Sheinbaum. El “Jefe Zeta” del Tec Salud y Zambrano Hellion. Episodio 10 El tema se agrava en el gobierno: Abundan los casos, pero destaca uno, por lo significativo y reciente: Después de arruinar la cepa heredada de su padre -el célebre Maquío- Tatiana Clouthier riega el tepache por doquier que la política la lleva. Siendo secretaria de Economía sin más méritos que servirle como suela a los zapatos de López Obrador, llevó al gobierno a un sobrino suyo de nombre Cid Esteban Clouthier Harispuru y éste fue puesto en su lugar por un modesto integrante del PRD, cuando se refirió irrespetuosamente al hijo menor de AMLO, al llamarlo “chocoflán”: Nepotismo que huele a dejadez... o peor aún, a p3nd3j3z Tatiana es Generación “X”; su laureado padre fue de los capitanes a quienes me refiero, y el apellido que le dio fama como empresario y político, se deshilacha ahora -gracias a su hija- entre el PAN; luego el PANAL, de la nefasta Elba Esther Gordillo; y ahora en MORENA, desde donde busca gobernar a Nuevo León, solo porque porta una marca en su apellido. Sanjuana de Arco Martínez arde en la hoguera que ella misma prende. Episodio 3 A Luis Donaldo Colosio Riojas le sucede lo mismo. Cajón Desastre: - Mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía. - A ver qué dicen la hereje Sanjuana de Arco Martínez, que arde en la hoguera, y su séquito de larvas en celo, a saber: - Patricia Pérez, la “papera”, que fracasó estrepitosamente al querer dar el brinco de presidenta de colonia sampetrina a una diputación local por sabe Dios qué partido patito. La “papera” también muerde la mano de quienes la apoyamos, al copiar en FB, chats y redes los libelos de Sanjuana. Recuerda, querida Pati, tanto peca quien mata la vaca, como la que le coge la pata.

- Luis Gerardo Treviño, alias DI-LA-PI-LA. - El charolero y ropavejero, Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es. - Su paje maje, Pepe Múzquiz... - ...Y otros de esa ralea de activistas pacotilleros, que descargan frustraciones, ignorancia y alucinaciones en chats y redes. - Tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos. - Por lo pronto, espero que ayer hayan pasado un plácido domingo y que hoy la libremos con su primo hermano el medio amarguetas, ...inche Lunes. PD - Mauricio Fernández (QEPD) me enseñó a comer alacranes. Al respecto, alguien me dijo que la “Papera” Patricia Pérez Ramírez y su mentora, Sanjuana de Arco Martínez, son un par de alacranes. Le respondí que yo me los como... y vivos... - En sus peroratas se mete con las familias de quienes la criticamos con HECHOS, no con DICHOS, como ella lo hace. Alguien me envió esta foto donde aparece siguiendo los pasos de su hijo, con la recomendación de detonarla, para que vea lo que se siente que se metan con nuestras familias. Quo pro quo.

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