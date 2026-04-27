Los pasitos duranguenses

El 18 de marzo pasado, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un violento operativo para desalojar un campamento de protesta en la localidad de Dinamita, en Gómez Palacio, Durango, resultando en la detención de casi 30 activistas del Frente Unido de Pueblos de La Laguna.

El campamento permaneció durante casi seis años en el exterior de la empresa Sotomex, a la que acusan de abusos ambientales y despidos injustificado.

El gobernador Esteban Villegas justificó la intervención alegando presuntas extorsiones por parte de los manifestantes; por su parte, la administración de la alcaldesa Betzabé Martínez ha sido señalada por colectivos civiles como parte de esta represión contra defensores del territorio y el agua.