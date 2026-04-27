Los pasitos duranguenses

+ Seguir en Seguir en Google
Monsi
por Monsi
CARTONES / 27 abril 2026
    Los pasitos duranguenses
COMPARTIR

El 18 de marzo pasado, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un violento operativo para desalojar un campamento de protesta en la localidad de Dinamita, en Gómez Palacio, Durango, resultando en la detención de casi 30 activistas del Frente Unido de Pueblos de La Laguna.

El campamento permaneció durante casi seis años en el exterior de la empresa Sotomex, a la que acusan de abusos ambientales y despidos injustificado.

El gobernador Esteban Villegas justificó la intervención alegando presuntas extorsiones por parte de los manifestantes; por su parte, la administración de la alcaldesa Betzabé Martínez ha sido señalada por colectivos civiles como parte de esta represión contra defensores del territorio y el agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/sector-empresarial-de-la-laguna-respalda-acciones-federales-tras-operativos-en-dinamita-OH20149896
https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/vinculan-a-proceso-a-28-personas-tras-disturbios-en-el-ejido-dinamita-de-gomez-palacio-PJ19673826
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Conflictos
Política
Represión

Localizaciones

Durango

Personajes

Esteban Villegas Villarreal
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Seguro que el dinero no compra la felicidad?

true

Un gran poeta y un pobre hombre

true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

Manganitas ∙ AFA

true

Los libros y sus historias: inolvidables aventuras
true

Destitución y restitución
NosotrAs: Las historias que sí contamos

NosotrAs: Las historias que sí contamos
true

Argentinos, Mexicanos y Chernobyl