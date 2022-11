Lo he escrito antes. No pocas veces. Tantas, como cruces tiene mi cementerio particular: hartas. Las letras son las mismas: un ser humano, un amigo, un familiar realmente muere cuando dejamos de pensar en él. Pero, en el caso de los escritores y poetas (claro, también músicos y artistas en general) la paradoja es sino y condena: cuando mueren, cuando dejan la tierra se hacen eternos. Viven por siempre ...