Gravitación imparable

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Opinión
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    Gravitación imparable

La simultaneidad depende de la velocidad del espectador.

Nadie está sin movimiento en nuestro espacio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/encuentro-de-donald-y-xi-ante-el-mundo-DN20781174

Un día descubres que todo parece estar cayendo. Que todo parece tener prisa por bajar. Que lo que está aparentemente inmóvil, solo está detenido, en su caída, por algo que la impide transitoriamente. Ciudades como CDMX se están hundiendo poco a poco. Otras, como Dubai, esplendorosa y futurista, ya va siendo devorada, lentamente, por el desierto y el mar.

UNA TIERRA VORAZ

Cuando se escarba un poco en algunas zonas, se encuentran ciudades completas cuya caída lenta las ha dejado hundidas, bajo desiertos y terrenos de poca consistencia.

Los grandes puentes chinos, de gran altura, tienen necesidad de un mantenimiento constante anti-caída.

Todo vagón de tren o de superficie tiene que tener contrapesos en su avance hacia un próximo accidente de desplome.

Todo avión flota y avanza a causa de motor y viento, en constante tarea de arrastre y sostén, retardando su descenso implacable.

DECADENCIA PANDÉMICA

Así pasa también a las corrientes filosóficas, a las modas fugaces, a las olas de opinión, a las versiones y generaciones sucesivas.

Lo mismo pasa con los modelos económicos y los sistemas políticos. No son, sino van siendo, al caminar hacia su obsolescencia.

Las guerras se vuelven tercas, provocan adicción y ganancias a los fabricantes de armas. Los altos al fuego parecen acordados para ser violados. Las dietas alargan insaciables venganzas y contragolpes.

CADUCIDAD Y ASCENSIÓN

Las ocultas telarañas de la corrupción, después de épocas de auge demoledor, van teniendo sus canarios que cantan a cambio de amnistías y penas rebajadas.

Los avispados que son votados, acaban por ser botados. Quienes tenían la sartén tomada por el mango, suelen acabar guisados dentro. Los oscuros túneles suelen tener luz al final y toda hegemonía ensoberbecida trae dentro su propia extinción.

La gravitación imparable va atrayendo, en su descenso, a todo lo que pretendió vencerla.

Solo una providencial gravitación inversa hace que algunos empiecen a pesar hacia arriba, llevándose en su ascenso consigo, como equipaje, épocas que se vuelven prósperas y experimentadas. En ellas ya no hay más de lo mismo y todo empieza a estrenarse como nuevo.

VINO NUEVO EN COPAS NUEVAS

No sirven las copas trasnochadas y contaminadas. La novedad de las copas viene de una auténtica educación humanizadora. Solo ellas pueden recibir el vino nuevo de la verdad, el respeto, la justicia, la libertad responsable, la compasión y la solidaridad colaboradora, el sentido social, la intachable rectitud confiable, que hacen imposible la corrupción, la mentira y la impunidad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ninez-brincando-en-banderas-JH20723596

TÉ CON FE

-¿Qué Espíritu recibe el creyente, en Pentecostés?

-El mismo de Bautismo y Confirmación: Bíblicamente es agua, fuego, óleo, nube, luz, sello, mano, dedo, paloma, para amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, mansedumbre fidelidad y dominio propio...

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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