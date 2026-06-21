”Guapalupe”, NL pasa a la historia como sede del partido 1,000 de los Mundiales FIFA

¿Les platico? ¡Arre! Japón -país metódico y ordenado como pocos- está ejecutando minuciosa y disciplinadamente un programa de trabajo que contempla ganar su primer campeonato mundial de la FIFA, en el año 2050. Que lo podamos ver muchos de quienes lo vimos anoche, es otra cosa. El partido que jugó este sábado 20 de junio en “Guapalupe”, NL, forma parte de dicho plan: Se trata de la mayor ventaja lograda por un equipo asiático en la historia de los Mundiales.

La FIFA designó al rumano Istvan Kovacs como árbitro central del encuentro número mil en la historia de los Mundiales. El silbante europeo y sus asistentes utilizaron un uniforme conmemorativo diseñado especialmente para la ocasión, con detalles dorados y un parche alusivo al partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. ”Elegimos al árbitro que creíamos que era el mejor para este partido”, dijo Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA.

Japón se impuso por 0-4 a la de Túnez en la segunda jornada del Grupo F del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Virtualmente clasificó a los dieciseisavos de final con una versión seria, comprometida, intensa y efectiva, para hacer ver muy mal a un combinado africano ya eliminado y en el que no tuvo efecto la llegada de Hervé Renard. Japón jugó sin el lesionado Take Kubo y le puso cara muy pronto al partido número 1.000 de la historia de los Mundiales.

Daichi Kamada abrió la lata en un contragolpe, aunque el protagonista fue el delantero Ayase Ueda, con un doblete y una preciosa asistencia de primera intención y a espaldas para el gol de Junya Ito para el contundente 0-4.

La llegada de emergencia de Hervé Renard no tuvo el efecto esperado en Túnez, que nunca se conectó a un partido en el que ni siquiera remató a puerta.

Se encontró con un equipo muy trabajado y ordenado atrás, que también demostró pegada para “matar” a un conjunto africano que ya ha recibido 9 goles en dos partidos del Mundial.

La victoria deja a Japón con 4 puntos y virtualmente clasificada a los cruces, con opciones de avanzar como primero en su grupo; mientras los tunecinos, con 0, están eliminados.

Acogió con gusto su papel de favorito y entró con fuerza a un partido en el que se puso 0-3 en los primeros 10 minutos.

El primer tiro lejano con peligro de Hannibal Mejbri solo fue un espejismo, pero justo después llegó el gol de Kamada en una transición ‘made in Japan’.

El jugador del equipo Crystal Palace, de Inglaterra, mandó de taconazo a la red, un envío tenso, terso y por abajo, que le llegó desde la izquierda por certero pase de Keito Nakamura. Capitalizó así el desorden en la zaga tunecina tras una pérdida. El central africano Dylan Bronn evitó el segundo -lanzándose al suelo- en un pase horizontal dentro del área y el portero Aymen Dahmen también sostuvo a los suyos con una sensacional estirada al disparo de Ayase Ueda, metiéndole suspenso a la cosa, porque sacó el balón cuando solo le faltaban milímetros para anidar en las redes.

Tras estos avisos, Túnez de un Renard que gritaba desaforado desde la banda, se empezó a establecer mejor en el campo, encontrando destellos de la solidez deseada por el técnico francés. Sin embargo, Ueda acertó en su segundo intento, cuando comandó un contragolpe y desató un latigazo cruzado desde la esquina derecha del área grande, al que el guardameta tunecino, Dahmen, reaccionó tarde. Fue el 0-2 en media hora de juego. Este segundo gol fue un jarro de agua fría para la ‘Águilas de Cartago’ y Renard introdujo dos cambios después del descanso para intentar darle la vuelta a la difícil situación. El conjunto africano intentó relajar el ritmo del encuentro mediante posesiones largas que provocaran leve desajuste en la ordenada zaga japonesa, pero no lo consiguió. Los tunecinos no remataron a puerta en todo el partido. Japón nunca se sintió amenazado. Su dominio fue contundente. Marcó el ritmo del encuentro del encuentro y así llegó el 0-3. Kaishu Sano vio a Ueda desmarcado, quien casi de espaldas asistió de primera intención la incorporación de Junya Ito, que definió con aplomo para sentenciar y dejar moribunda la moral de Túnez. Aunque todavía quedaba un tanto más en el partido, no llegó el del honor de los africanos, sino la puntilla de los nipones. De nuevo, Ueda, el mejor de los de Hajime Moriyasu, remató de cabeza con precisión al travesaño, un envío desde la línea de fondo de Sano. Consumó así el contundente triunfo y poner a Japón con 4 puntos, los mismos que Países Bajos, para jugarse en la última jornada el liderato del grupo. Será el próximo jueves 25 ante Suecia, en el Estadio AT&T, de Arlington, Texas. El partido de este viernes 20 fue presenciado por la princesa imperial japonesa, Hisako Tottori viuda de Takamado, quien fue acompañada en el palco de honor por Gianni Infantino, presidente suizo italiano de la FIFA, quien llegó al aeropuerto Mariano Escobedo, de General Escobedo, NL, a bordo del jet ejecutivo de 18 plazas, “prestado” por Qatar Airlines como parte de un acuerdo comercial entre ese país y el máximo organismo mundial de fútbol. En el palco de al lado estaban el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y otros invitados especiales, que fueron atendidos por ellos y por el Coordinador del Buen Gobierno de NL, Javier Navarro, y su esposa Ofelia. Cajón Desastre: Después de este partido ”made in japan”, deseo a todos ustedes un plácido domingo, menos a Sanjuana Martínez y a su pléyade de fallidos plañideros, recaderos, mandaderos, similares, anexos y conexos conejos... IMPORTANTE: Sanjuana Martínez Montemayor está provocando un desvío de recursos municipales de Santiago, NL. Durante dos días consecutivos de esta semana, “charoleó” lo que le queda de influencias para embaucar de alguna manera a la empleada municipal, Claudia Santana y a su acompañante, en la unidad 0003, placas PJ 6215 B, de NL, que dejaron en una finca de mi propiedad, sendas amenazas de una supuesta acusación por acoso mediático, que NO ME HA SIDO NOTIFICADA por autoridad judicial alguna. Sus recaderas aprovecharon que las puertas de acceso a la Colonia estaban abiertas debido a los apagones masivos que nos receta la CFE. La única autoridad que en su caso tendría que notificarme, sería alguien del poder judicial, pero -como digo- nada hay de eso, solo copias xerográficas como las que manejan los más viles extorsionadores. Atención, alcalde David de la Peña: Estoy seguro de que no estás enterado de eso. Sanjuana da patadas de ahogada porque ha sido demandada por DIFAMACIÓN y el pasado 15 de este mes incumplió con la primera audiencia del proceso. La segunda será el próximo día 24. Ahí la estaremos esperando y después de a ella, vamos contra la parvada de cómplices que todavía le siguen el juego. ¡Topen chivas o chillen llantas! ¡Feliz Día del Padre!

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