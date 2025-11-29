Hablemos de Dios 255: el perfil psicológico de Jesús

Agradezco de corazón, palabra y pensamiento que usted me lea. Eso es todo. Un pastor el cual me comenta mucho estas letras donde trato, tratamos de otear, entender y escudriñar a Dios y su hijo, Jesucristo (de ser su hijo, digamos) y mínimamente tratar de entender eso llamado Biblia (libro de libros), me ha comentado lo siguiente: le gustó mucho mi perfil somero y aleatorio sobre Jesús, el carpintero, el cual cambió al mundo entero. Me dijo me faltan más letras al respecto. Sin duda. Pero también me alertó sobre lo siguiente.

Es inconmensurable hablar sobre Dios y sobre Jesucristo. Es decir, traté de hablar de Jesús desde una perspectiva humana y terrena. Voy de acuerdo, pero mi amigo el pastor el cual me hace favor de leerme, me dijo que semejante hombre/Dios, acepta un perfil psicológico, de carácter; explorar su hondura humana, laboral, de amistad e incluso, su perfil amoroso y de amistad con la gente la cual lo rodeó en su momento. Caray, sin duda.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 254: El futuro no existe... pero sí lo podemos forjar

Tiempo y marmaja (lana, pues) me hacen falta para tratar de leerlo todo, explorarlo todo y escribirlo todo sobre Dios y Jesucristo. Acometo entonces el reto de mi lector, el señor pastor de una Iglesia Metodista en la ciudad y voy a tratar de escribir lo mejor posible (como siempre), limpiar y pulir mis ideas y dejar en letra redonda todo lo que me bulle en mi cabezota.

¿Un perfil psicológico? Caramba, sin duda y sin problema. Jesucristo fue perseguido, criticado en su momento, tentado por humanos y demonios, fue traicionado por sus amigos y discípulos, fue condenado al cadalso sin un buen juicio legal y equitativo... fue crucificado. Si a usted le pasara todo lo anterior ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría, cómo sería su forma de proceder estimado lector?

Cosa no menor. Ahora bien y a vuela pluma, si usted es católico como yo (bueno, también soy cristiano, lo he platicado y publicado muchas veces. Conmigo las etiquetas no van), la iconografía religiosa de los mejores artistas del mundo en su momento, por lo general retratan a Jesucristo en su suplicio, en su cárcel de dolor eterno, pero... ¿Fue feliz? ¿Fue un hombre feliz en la tierra como cualquier humano? Es decir, es una arista psicológica. Pero caramba, claro que sí. El problema es lo anterior que dije: todo mundo lo recordamos bien jodido, clavado en una cruz y sin esperanza de curarle semejantes heridas.

¿Recuerda usted lo siguiente? Dice Juan el evangelista: “... para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa”. (Juan 15:11). Si usted lee la Biblia y la repasa, don Jesús el carpintero iba a fiestas, bodas, invitaciones a comer a casas de todo mundo, el tipo era bueno para la comida y la bebida (Lucas 7:34, por ejemplo), se divertía; en resumen, fue feliz. ¿Usted es feliz, cómo recuerda entonces al maestro Jesucristo: jodido, bien jodido o feliz y alegre? Esta es una buena cuestión por explorar.

¿Un perfil psicológico? Sin duda y sin problema. A Jesucristo se le puede explorar desde muy diversas formas, aristas y situaciones. Fue humano, lo repito, nadie lo duda. Y como humano... lloró, estuvo triste o lo que hoy dicen, estuvo deprimido. Estaba atiriciado en algunos momentos. Caramba, pues era y fue humano. ¿Usted llora como yo o como el maestro que cambió el eje de la tierra? Hágalo. Es bueno.

ESQUINA-BAJAN

Estoy a vuela pluma, a rienda suelta en mis cuadernos escribiendo estas torpes notas, ya luego lo transcribiré en mi computadora de leña y les daré un poco más de coherencia, pero le digo, a rienda suelta recuerdo dos episodios donde Jesús lloró a moco tendido: cuando murió su amigo Lázaro (lo cuenta Juan en 11:35) y recuerdo igual, cuando el gran maestro entró triunfalmente en Jerusalén (Lucas 19:41).

Ahora bien, le hablo someramente de ello, llora. Como el ir al retrete o emborracharse, pero el llorar es una experiencia profunda, siempre personal, tanto interna como externa; llorar puede ser de aflicción, un abatimiento demencial o un dolor sin fin cuando se va un ser querido. ¿Lo nota? No es tan fácil hablar de las características todas de Jesús a su paso por la tierra. Era humano, tan humano como usted señor lector, que lloró y sufrió no pocas veces. Pero también fue feliz. Ojo.

En Mateo 5:4 se lee textualmente: “Bienaventurados los que lloran, por que ellos recibirán consolación”. Ser reconfortados cuando todo nos falta. ¿Paradoja? No sé usted lo que piense, pera esta cita bíblica me ha recordado a tanto filósofos, tanto escritores, tanto poeta encerrado en las mazmorras de las cárceles alrededor del mundo en toda la historia de la humanidad, que es un tema abierto y largo. Pero me ha recordado a ese filósofo de la antigüedad condenado eternamente a la cárcel: Boecio.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 253: Dios es como la felicidad, es el camino mas no la meta

¿Sabe cómo se llama su principal obra? Ha reserva de equivocarme, le digo, estoy a rienda suelta y ya luego le daré todas las referencias milimétricas: “La consolación de la filosofía”. ¿Cuándo estamos bien jodidos y a punto de morir, hay algo lo cual nos reconforte y nos de consuelo? Jesucristo y Boecio dicen que sí. Es el pensar, es la poesía, es la filosofía. Así de sencillo y complicado. Le repito el parágrafo anterior: En Mateo 5:4 se lee: “Bienaventurados los que lloran, por que ellos recibirán consolación.” Ojo, usted no lo debe de esperar; usted motívelo, hágalo, crea en ello.

LETRAS MINÚSCULAS

¿Si a usted lo acusan de estar loco, usted qué haría? A Jesucristo lo acusaron de ello: Juan 10:20. Mucho por explorar.