Hablemos de Dios 253: Dios es como la felicidad, es el camino mas no la meta

Acomodando y reacomodando mi archivo de libros y revistas (aunque en honor a la verdad, es bestial la cantidad de diarios de todo México y de España, los cuales me falta por leer y clasificar, puf) di con una revista de 2010, una revista de la cual ignoro si sigue “viva” o como el 90 por ciento de las publicaciones, ya feneció. Se llama Caras.

La revista se dedica a todo y nada. Es decir, lo mismo trae artículos sobre los mejores regalos para el padre, los mejores relojes del mercado, los autos fantásticos, recomendaciones de viajes a la par de ofrecer variada oferta gastronómica lo mismo en la ciudad México que en el mundo; pero lo interesante, este tipo de publicaciones ofrecen siempre algo de fondo y forma, en este caso, la revista presentaba una buena entrevista con Mario Vargas Llosa (†) ese Nobel de Literatura al cual es necesario leerlo, anotarlo y releerlo siempre.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 252: ¿Quién fue realmente Jesús, el maestro de Nazaret?

Grandes respuestas a preguntas simples, pero no sencillas. En una de sus respuestas memorables dice a la letra: “La felicidad como tal no está en ninguna parte. Es como un fuego fatuo. Un espejismo. Y uno descubre algo en realidad muy interesante; que al final, lo importante no es llegar al paraíso, sino buscarlo. Es el trayecto lo que le da sentido a la vida”.

Vargas Llosa tiene razón y lo anterior es aplicable también a la búsqueda de Dios: lo más probable es que no lo encontremos y menos que nos hable, pero lo importante es hablar de él; es el viaje por el mismo viaje, sin destino ni parada de estación obligada. Tal vez y sólo tal vez, ni final feliz. Es el camino no la meta.

Si no podemos llegar a Dios, si podemos y debemos imitar a su hijo, Jesucristo. Va esta segunda tanda de tres posibles sobre el maestro Jesucristo. ¿Fue o es el hombre más grande de todos los tiempos? Para los creyentes, no hay duda. Para los historiadores, su existencia ya es indudable. Hombre, no mito. Aún hoy, a más de 2 mil años, su calvario entre los azotes de los romanos y su crucifixión en el Monte Calavera, sigue vigente.

Lo repito: Desde hace algunos lustros ya nadie duda de la existencia terrena de Jesucristo. Hasta el más escéptico lo ha aceptado. Varias huellas de su vida: cronistas, historiadores antiguos (clásicos, les dicen también) dan referencia de la vida terrena de alguien llamado Jesucristo, sus seguidores y su filosofía.

El cronista romano Suetonio (Circa 69-140 D.C.) en su “Vida de los doce Césares” dijo del Emperador Claudio: “Por que en Roma los judíos causaban perturbaciones continuas por instigación de Chrestus (Cristo), los echó de la ciudad.” Otro más, Tácito, en sus célebres “Anales”, dijo: “Aquel de quien los ‘cristianos’ tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato”. Las citas del judío Flavio Josefo son motivo de polémica, pero de que lo cita, lo cita.

¿Nos hubiésemos evitado todo este embrollo de entrada y de hecho, la posible tergiversación de su vida, drama y resurrección, de haber escrito el propio Jesucristo de puño y letra su biografía y episodios de sus andanzas? Absolutamente sí. ¿Por qué no escribió? No lo sabemos. Nunca lo vamos a saber.

ESQUINA-BAJAN

El más grande y bendito ágrafo de todos los tiempos es Jesús, sin duda. El otro, todo mundo lo sabe, es Sócrates. ¿Jesucristo sabía leer y escribir? Sí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 5 al 11, específicamente en el episodio el cual se refiere a “la mujer adúltera”, se lee textual: “... Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.” Más adelante, en otro verso se vuelve a leer: “Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra”.

Cosa interesante y maneras de escribir en la historia de los grandes hombres. Hoy, justo hoy en que ya nadie escribe y nadie lee: hoy son memes y eso de siete segundos llamado TikTok: entretenimiento para ignorantes. Jesucristo escribía en la arena. Michel de Montaigne con plumas de ganso, el inolvidable Javier Marías en una Olympia Carrera de Luxe.

El norteamericano Philip Roth (¿Aún sigue vivo?) lo hace en un ordenador personal y desde los años noventa del siglo pasado. Pero por mucho tiempo, toda su vida, antes de la llegada del artilugio electrónico, Roth escribía en una sólida máquina de escribir, la cual era como “un cañón, grande, negra, inamovible”, según nos cuenta la reportera Andrea Aguilar en una memorable entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 251: buscando respuestas claras

Los Evangelistas, a los cuales adjudicamos los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posteriormente, el converso de Saulo, son nuestra principal fuente (la única autorizada, según el canon) de conocimiento para acercarnos a la vida, milagros y pasión de Jesús, primeramente llamado “el hijo de María”, luego “el hijo de David”, luego “el hijo de Dios”, luego, “el hijo del hombre”, luego el mismísimo “Mesías”. Escudriñar en textos antiguos es escuchar las voces, proclamas, sermones, los ruidos y el martilleo de las teclas; el olor a tinta, en el caso de Montaigne y sus célebres ensayos. Y en el caso de Jesús, escuchar su pregón de fuego antes de morir clavado en un madero. ¿Por qué no dejó algo por escrito? Nunca lo sabremos.

LETRAS MINÚSCULAS

¿Ya notó los datos deletreados? Jesús era un amasijo de contradicciones, como todos los humanos. Era hijo de... hasta que asumió ser el Mesías.