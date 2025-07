“Happy Gilmore 2”: Swing de pena ajena

El pasado viernes se cumplieron 45 años del estreno de “Los locos del golf”, ópera prima del actor Harold Ramis, la cual consolidó el estatus de estrellas hollywoodenses de comediantes del programa “Saturday Night Live”.

Protagonizada, entre otros, por Chevy Chase y Bill Murray, quienes habían debutado como protagonistas de muy taquilleras comedias de finales de los 70 como “Juego Sucio” (Colin Higgins, 1978) y “Albóndigas” (Ivan Reitman, 1979), inauguraron de esta manera una década de oro para otros comediantes extraídos del programa de culto de televisión norteamericano en la que se siguieron cosechando éxitos junto a Ramis o en solitario (entre ellas “Vacaciones”, de 1983 y “Los cazafantasmas”, de 1984) eso sin contar la “entrada al ruedo” de Hollywood de otros colegas comediantes de “Saturday Night Live” como Eddie Murphy y Steve Martin que hicieron su propia historia.

Todo esto viene a colación con nuestro espacio de hoy porque irónicamente el mismo viernes 25 Netflix estrenó, casi tres décadas después del estreno de la película original que con el tiempo sería “de culto”, “Happy Gilmore 2”, el primer éxito en la pantalla grande de otro alumno de la escuela de “Saturday Night Live”, en su caso de la generación de los 90s, Adam Sandler, pero que es un bodrio de principio a fin a diferencia, por ejemplo, de la tercera secuela del primer taquillazo en solitario del mencionado Eddie Murphy, estrenada también en exclusiva en la misma plataforma de streaming en julio del año pasado: “Un detective suelto en Hollywood” (1984).

“Happy Gilmore” (Dennis Dugan, 1996) tuvo su golpe de ingenio en una historia escrita por Sandler y Tim Herlihy que fusionaba un clásico del género como “Todo vale” (George Roy Hill, 1977) con la mencionada “Los locos del golf” al tener un protagonista como el que interpretaba Sandler que se trataba de un jugador originalmente de hockey quien, tras su rechazo en dicho deporte, canaliza esas habilidades en el golf para salvar la casa hipotecada de su abuela con la ayuda de un mentor interpretado nada menos que por el desaparecido Carl Weathers, mejor recordado como el Apollo Creed de la famosa saga de “Rocky”, de Sylvester Stallone.

Sin embargo, como mencionamos con anterioridad, “Happy Gilmore 2” no solo aterriza en Netflix a destiempo por apenas haber concluido una mucho mejor propuesta dentro de este deporte protagonizada por uno de los mejores actores y comediantes de la misma generación X a la que pertenece Sandler, como Owen Wilson, con la serie de Apple Tv Plus “Stick: el swing perfecto”, sino que ofrece además una mucho más desafortunada forma de acomodar al gracioso personaje de la original en el contexto del golf en el mundo actual después, nada menos, que de haber matado “accidentalmente” a su esposa Virginia (Julie Bowen)... con una pelota de golf!

Partiendo del hecho de que la película nos presenta por lo mismo no a un Happy sino a un muy UN-Happy Gilmore sin Virginia (tontamente además desaprovechada Julie Bowen tras su éxito entre la película original y esta con la serie “Modern Family”); su mentor; el conductor Bob Barker y hasta el cocodrilo muertos en la vida real siendo reemplazados por los verdaderos hijos de Sandler; un no menos desaprovechado nuevo talento del cine como Benny Safdie (“Diamantes en bruto”) y hasta Bad Bunny como uno de los nuevos aliados de Happy, tratando de volver por sus fueros luego de la mencionada tragedia personal, de todos no se hace uno y la hunden todavía más.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo