¿Higinio Martínez en Edomex y Ceci Guadiana por Coahuila?
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El adelantado activismo político del senador Higinio Martínez en el Estado de México, con miras a la elección estatal del 2029, alienta en Coahuila una posible sucesión femenina.
En el actual tablero político nacional se establece que, si el candidato a gobernador en Edomex es varón, en Coahuila, entonces, la elección al gobierno estatal será entre mujeres y viceversa.
Por lo pronto, el político mexiquense comienza a mover sus piezas y se activa en redes sociales, en un abierto posicionamiento para ser el sucesor de la actual gobernadora Delfina Gómez.
El senador mexiquense ya no esconde su interés electoral y los ciudadanos lo ubican en primerísimo lugar para ganar la encuesta de Morena por el Gobierno del Estado de México.
El prematuro destape de Higinio no ha caído bien en el despacho de la maestra Delfina que, con recelo, observa el desplazamiento político y territorial que realiza el senador.
En cambio, la más entusiasmada con el activismo de su compañero en el Senado de la República es la coahuilense Cecilia Guadiana, que ya se ve como abanderada de Morena en el 2029.
En Morena Coahuila parece que no hay de otra y Ceci es la única con el perfil idóneo para dar la sorpresa, con la asesoría de su esposo y delegado del Bienestar, Américo Villarreal.
Es la foto de hoy...
YA LO CONOCEN
Por más que intenta, el líder del partido México Avante, Fernando Rodríguez, no puede convencer a los ex obreros de AHMSA para que lo apoyen en la elección a diputados locales.
Los trabajadores monclovenses lo han rechazado una y otra vez, luego de que Fernando los traicionó, al usar sus firmas para crear al partido y luego abandonarlos a su suerte.
Los obreros de Altos Hornos de México se reconocen simpatizantes de la Cuarta Transformación y expresan su lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fernando no cesa en su intento y, aunque les lleva despensas y promesas de ayuda, la gente no le permite hacer uso de la palabra en las asambleas públicas.
El zorro es taimado...
OLFATO GUERRERO
Se puede estar o no de acuerdo con el diputado morenista Antonio Attolini, pero nadie puede negar que tiene olfato para exponer los yerros del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.
El caso más reciente fue la inundación de las colonias del poniente y sur de Torreón, ocurridas el fin de semana, y a las que el alcalde no atendió por disfrutar de un paseo a caballo en su rancho.
Attolini Murra exhibió el poco interés de Román Alberto, al difundir fotos del edil a caballo y compararlas con los videos de las intensas corrientes de agua en varios sectores de la ciudad.
El aguerrido diputado local por Morena una vez más, supo aprovechar la apatía y la falta de capacidad de Román...
Cero y van cinco...
ALI BABA, ALIBA VOTA
El aspirante a diputado local por el PT, Tony Flores, estuvo el fin de semana en varios ejidos de ciudad Frontera en busca de apoyo para la reelección en el Congreso local.
El domingo se reunió con campesinos del ejido Colón, a los que prometió gestionar el arreglo de las brechas y caminos, además de impulsar ante el estado que se les dote de agua potable.
Por cierto, dice mi amigo Mauricio García, allá en la Carbonífera, que Tony salió ganador en una encuesta de Facebook en la que avasalló a sus adversarios electorales.
Lo malo es que, según los nombres de los votantes, en su mayoría eran de países árabes, rusos y asiáticos.