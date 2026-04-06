¿Higinio Martínez en Edomex y Ceci Guadiana por Coahuila?

En el actual tablero político nacional se establece que, si el candidato a gobernador en Edomex es varón, en Coahuila, entonces, la elección al gobierno estatal será entre mujeres y viceversa.

El adelantado activismo político del senador Higinio Martínez en el Estado de México, con miras a la elección estatal del 2029, alienta en Coahuila una posible sucesión femenina.

Por lo pronto, el político mexiquense comienza a mover sus piezas y se activa en redes sociales, en un abierto posicionamiento para ser el sucesor de la actual gobernadora Delfina Gómez.

El senador mexiquense ya no esconde su interés electoral y los ciudadanos lo ubican en primerísimo lugar para ganar la encuesta de Morena por el Gobierno del Estado de México.

El prematuro destape de Higinio no ha caído bien en el despacho de la maestra Delfina que, con recelo, observa el desplazamiento político y territorial que realiza el senador.

En cambio, la más entusiasmada con el activismo de su compañero en el Senado de la República es la coahuilense Cecilia Guadiana, que ya se ve como abanderada de Morena en el 2029.

En Morena Coahuila parece que no hay de otra y Ceci es la única con el perfil idóneo para dar la sorpresa, con la asesoría de su esposo y delegado del Bienestar, Américo Villarreal.

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YA LO CONOCEN

Por más que intenta, el líder del partido México Avante, Fernando Rodríguez, no puede convencer a los ex obreros de AHMSA para que lo apoyen en la elección a diputados locales.

Los trabajadores monclovenses lo han rechazado una y otra vez, luego de que Fernando los traicionó, al usar sus firmas para crear al partido y luego abandonarlos a su suerte.

Los obreros de Altos Hornos de México se reconocen simpatizantes de la Cuarta Transformación y expresan su lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fernando no cesa en su intento y, aunque les lleva despensas y promesas de ayuda, la gente no le permite hacer uso de la palabra en las asambleas públicas.