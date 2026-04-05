Peligra Torreón: clase priista envejece y no hay relevo

El reciente destape del senador Miguel Ángel Riquelme, como posible aspirante del PRI a la alcaldía de Torreón, puso al descubierto la falta de un relevo político generacional en La Laguna. .La clase priista comarcana envejece y se hace chica, pero a diferencia de Saltillo, en Torreón no han surgido nuevas figuras políticas de relevancia regional y estatal. Varios de los actuales funcionarios públicos y representantes populares laguneros deben su origen al cobijo de antiguos mecenas políticos, como López Mercado, Gómez Uranga y Braulio Fernández.

Miguel Riquelme, Jorge Luis Morán, Lalo Olmos, Paco Dávila, Raúl Sifuentes Guerrero y Javier Guerrero, entre otros, puede que sean los últimos exponentes de esa representativa generación. Pero a diferencia de sus antecesores, ni Riquelme, ni Javier, ni Raúl Sifuentes, se preocuparon por impulsar una nueva generación política, para entregar la estafeta recibida de sus padrinazgos. La nueva horneada lagunera se nota débil y de cristal, y sin demeritar a sus padres, ahí tienen de ejemplo a Hugo Dávila y Ximena Villarreal, hijos de dos políticos medianos de Torreón.

¿Qué nuevo político lagunero puede pelear de tú a tú, en capacidad, experiencia y liderazgo, con los saltillenses Diego Rodríguez, Federico Fernández, Javier Díaz? Pepe Ganem es un joven destacado, con una meteórica carrera en el ayuntamiento torreonense, aunque pronto se descarrilló y se convirtió en un innombrable para el priismo regional. Los hijos del alcalde, Román Alberto Cepeda, muestran poco talento político y un voraz apego a los negocios al amparo del poder, que los hizo adelantar 24 meses el llamado año de Hidalgo.

De obtener Miguel Riquelme la candidatura a la alcaldía de Torreón, el exgobernador se enfrentará al morenista Luis Fernando Salazar, que ya lo derrotó en la elección a senador. Esos son los riesgos del envejecimiento de la clase priista lagunera y de la ausencia de un relevo político generacional. BLOQUEO CARRETERO De no existir un acuerdo de última hora, este lunes transportistas y agricultores del país iniciarán, a partir de las siete de la mañana, un paro nacional en carreteras principales de México. La movilización convocada por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano afectará a la industria, al comercio y a vías de acceso a Coahuila .El efecto dominó del megabloqueo impactará a terminales aéreas, cadenas de suministro en puertos marítimos y cruces aduanales con Estados Unidos. El impacto económico en Coahuila será indirecto y tendrá afectaciones principalmente por el tránsito terrestre con los estados de Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Autoridades federales y representantes de la ANTAC y de la FNRCM mantenían ayer reuniones para llegar a un acuerdo y evitar el paro nacional del transporte.Veremos y diremos... SUEÑOS GUAJIROS No es un perfil apócrifo, pero la página de Facebook Secc. 288 Grupo Transparente tiene una filiación claramente favorable a Morena .La foto de perfil muestra una foto del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, y trae también el escudo del sindicato de la sección obrera 288 de Monclova. Tal vez por eso, hace

unos días, la página circuló profusamente en los grupos de trabajadores de AHMSA, con comentarios y burlas contra la senadora Carolina Viggiano. Y es que, en uno de los posteos, aparece la exprimera dama de Coahuila, con un texto en el que afirma que Rubén Moreira Valdez es favorito del pueblo para gobernar México en el 2030. Viggiano Austria asegura que su exesposo tiene experiencia en gobernar y, sobre todo, en dar resultados, además de que está dispuesto a salvar a México de la dictadura de Morena. ¿Será? EL INFIERNO En Múzquiz, la clase política y los ciudadanos se encuentran ensimismados en un verdadero dilema electoral. Por azares del infierno, los dos sujetos más odiados y malqueridos del pueblo mágico se van a enfrentar en la elección a diputados locales. El empresario carbonero Tony Flores, actual legislador plurinominal por el PT, va por la reelección, en tanto el rey de los contratos de gobierno, Héctor Miguel Falcón, contiende por el PRI. Antipáticos, prepotentes, narcisistas y egocéntricos son algunos de los epítetos con que empresarios y ciudadanos definen a Tony y al Gachupín. El voto múzquense no tiene alternativa y se definirá entre el Malo y el Feo...