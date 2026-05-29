Historia de un gran amor

“¡Me cayó gordísimo!”. Así dijo Gloria Marín después de haber conocido a Jorge Negrete . Sin embargo, con esas palabras se iniciaba uno de los más famosos romances en la historia del cine nacional. Aquí contaré la historia de ese amor, apasionado y lleno de quebrantos, entre el Charro Cantor, Jorge Negrete, y la bella e infortunada Gloria Marín. Esa pareja fue la primera que alcanzó fama en el cine mexicano. Antes hubo otras que, con efímera popularidad en su tiempo, acabaron por ser olvidadas, igual que los nombres de quienes las formaron. Carmen Guerrero y Adolfo Girón tuvieron un noviazgo célebre después de haber aparecido juntos en la película “María Elena”, una de las primeras del cine mexicano. Después Ramón Pereda y Adriana Lamar pusieron tal fuego en sus romances en la pantalla que acabaron por querer casarse. O por tener que casarse. Pero ningún romance atrajo tanto la atención de la gente como el de Jorge Negrete y Gloria Marín.

“Me cayó gordísimo”... Jorge y Gloria filmarían una película, juntos por primera vez, bajo la dirección de Joselito Rodríguez. Ambos iban a hacer una primera lectura del script. La cita era a las 8:00 de la mañana. Gloria llegó un cuarto antes de las 8:00. Pero eran las 10:00 de la mañana y Jorge Negrete no aparecía. A las 10:00 Gloria tomó su bolso y le dijo al director: “Mira, Joselito: sé que en el cine no soy nadie, pero acá soy una dama, y no puedo esperar más a ese patán. Me voy a mi casa. Cuando Negrete aparezca, me llaman por teléfono”. Joselito Rodríguez había traído a Negrete desde Nueva York, donde el guapo galán, dueño de una hermosa voz de barítono, luchaba por convertirse en cantante... de ópera. Eso quiso ser Jorge Negrete en sus principios: cantante de ópera. Después de todo, José Mojica había cantado ópera en Nueva York antes de hacer cine y convertirse luego en cantante popular. Negrete se había resistido a aceptar la invitación a hacer una película con Joselito. “Me repatean esas películas que estás haciendo, de charritos” –le dijo con tono despectivo. Lejos estaba de imaginar que las películas “de charritos” lo iban a convertir en ídolo popular. Finalmente Jorge Negrete aceptó la invitación de regresar a México a hacer una película. La oferta económica fue muy tentadora: con el dinero que ganaría filmando podría pasarse otros seis meses en Nueva York tomando clases de ópera y tratando de conseguir una oportunidad de cantar en alguno de los teatros de las ciudades cercanas.

Preocupado por la descortesía de Negrete y por el enojo de Gloria, Joselito Rodríguez fijó una nueva cita para leer el guion de la película, al día siguiente a las 4:00 de la tarde. Así Jorge Negrete podría dormir todo lo que quisiera en la mañana. Cuando Gloria llegó, otra vez 15 minutos antes de la hora señalada, ya la estaba esperando Jorge Negrete. Tenía en el rostro una expresión contrita y en las manos un ramo de rosas. –Señorita –se dirigió a Gloria–. Siento lo que sucedió ayer. Hágame el favor de aceptar estas flores en señal de mi arrepentimiento, y perdóneme el mal rato que la hice pasar. Sin esperar respuesta, el galán se alejó caminando de prisa. Gloria se quedó estupefacta. Cerca sonreía Joselito Rodríguez. (Continuará).

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