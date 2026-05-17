Hombres histéricos tienen al mundo en guerra

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Opinión
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    Hombres histéricos tienen al mundo en guerra
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Es adecuado decir que los líderes políticos que están en guerra permanente son los reyes del drama

Actualmente alrededor de 60 países están en guerra y existen más de 135 conflictos armados en el mundo, el doble de los registrados hace quince años.

Estos acontecimientos han sido iniciados por una estructura patriarcal, específicamente por los hombres que sostienen este modelo, quienes desde la antigüedad –hace 4 mil 551 años en Mesopotamia, fecha más antigua confirmada– hasta el conflicto bélico más reciente llamado Guerra Mundial –ocurrido en julio de 1914, hace 112 años–, siguen abriendo la línea de guerras y enfrentamientos armados.

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Estos conflictos bélicos son causados por presidentes y líderes histéricos, y uso esta palabra con corrección: sí, se puede aplicar a los hombres. Ya es un adjetivo usado para describir a una persona –sin distinción de género– que actúa con gran excitación, nerviosismo, pánico o que pierde el control ante una situación que le contraría o le provoca rabia sin gestionarla adecuadamente. Como ejemplo, en el actual conflicto global que acapara la atención de los medios, tenemos a los dos personajes más visibles; sobre todo uno de ellos manifiesta un comportamiento errático, absurdo, descontrolado y lleno de desregulación emocional, por decir lo menos.

Claro, originalmente este adjetivo se aplicaba a las mujeres, sobre todo en la época victoriana. Es una palabra que proviene del griego hystera y significa útero o matriz. Y errores los cometen todos, incluso Hipócrates, ya que en la Grecia antigua se creía que la irritabilidad, las emociones intensas o los “ataques de nervios” (que ahora ya sabemos, se presentan en hombres y mujeres por igual) eran causados por un útero que se movía o viajaba por el cuerpo femenino. Por suerte, el útero no viaja por el cuerpo presionando órganos, como se creía, ni el remedio a la histeria femenina es un “buen matrimonio”. Para muestra, veamos la forma de intervenir públicamente, por ejemplo, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, versus la forma de actuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como dicen, más claro, ni el agua.

Así, es adecuado decir que los líderes políticos que están en guerra permanente son los reyes del drama. La histeria masculina es una enfermedad nerviosa que, según Mark Micale, profesor de historia de la medicina en la Universidad de Illinois, sufre tanto la ausencia de estudios sobre padecimientos de los hombres histéricos como del análisis del costo y las consecuencias culturales de ignorarlos. Y una de las consecuencias culturales, por supuesto, es la guerra, que implica someter a otros. Pero hay otras que podrían llamarse microguerras e implican la violencia física o simbólica contra los menos fuertes físicamente y también contra las mujeres.

¿Será que estos líderes confunden el ejercicio del poder con convertir sus conductas histéricas en actos de guerra? ¿Este tipo de poder ha habilitado una narrativa de violencia? ¿Es, para ellos, la forma en la que se debe mostrar la fuerza masculina?

La estructura dominante es patriarcal y hegemónica; todas las instituciones en la actualidad lo son. Si se alcanzara una cuota de mujeres de al menos el 30 por ciento en la política exterior mundial, desde los cuerpos diplomáticos hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, habría esperanzas de modificar la política de seguridad global.

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El documento “El Origen del Comportamiento en la Guerra. Comprender y Prevenir las Violaciones del DIH”, escrito por Daniel Muñoz-Rojas y Jean-Jacques Frésard, del Comité Internacional de la Cruz Roja, nos da otras luces para entender cómo esta histeria, que deviene en guerra, se vuelve un infinito que nadie detiene: “Normalmente, el individuo no es un asesino, el grupo sí. Numerosos estudios han demostrado que, por lo general, los hombres en el combate no están motivados por el odio ni el miedo, sino por la presión del grupo: estima por sus camaradas, defensa de la reputación colectiva y voluntad de contribuir al éxito del grupo”.

Agregan que el combatiente “ya no es una persona totalmente autónoma”, sino que está sometido a las reglas del grupo y al respeto de los jefes, entre otros factores. Y añaden algo preocupante: “Los estudios militares sobre la cohesión que puede existir en el seno de una unidad muestran que las relaciones que vinculan entre sí a los combatientes son, con frecuencia, más fuertes que las que existen en una pareja”.

Es decir, los combatientes ya no juzgan sus acciones; lo que les preocupa es mostrarse dignos de lo que la autoridad (masculina) espera de ellos. Esto es el resultado más horrendo de la histeria masculina en forma mayúscula, queridas y queridos lectores.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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