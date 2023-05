Hoy es mi cumpleaños. Hoy 25 de mayo. Los 52 días antes de tu cumpleaños, cada año, marcan cierres de ciclos y pautas nuevas para el siguiente ciclo de vida. Mi astrólogo ya me leyó mi retorno solar, todo bien. Si no me equivoco, mis 52 días comenzaron el 3 de abril, en pleno aries. Eso me recuerda a mi madre y a un buen amigo, ambos ausentes ya en este plano. Pero esos 52 días ya pasaron y cumplo 67 años. Es la edad a la que murió mi madre. No te preocupes, no voy a morir.

¿Qué significa cumplir 67 años? Realmente significa poco en términos generales. Un número. ¡Ah! Pero si pienso que nací en 1956, eso sí me mueve. En los primeros años de mi vida (soy Baby Boomer) el mundo era un lugar muy distinto al mundo en que vivimos hoy. ¿Era más sencillo? No. La población mundial había pasado por la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Ciertamente era una época de abundancia para muchos, con el surgimiento de los sindicatos de trabajadores y la lucha por los derechos de los obreros de las fábricas. Las personas de clase media empezaban a comprar casas y coches (algo que en México pasó décadas más tarde). Teníamos televisores, viajes, juguetes, comidas en familia, fiestas, días de compras, los primeros centros comerciales, y el auge de los suburbios.

Y ¿Qué tiene esto que ver con mi cumpleaños? Me recuerdo de tres años, en traje de baño, mojándome en los aspersores del jardín de la casa de su abuela. Recuerdo de allí pasando por épocas de la historia y de mi propia vida. Los Beatles, el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, los hippies, Woodstock, la violencia racial, la matanza de estudiantes, las protestas, el feminismo, y así hasta la pandemia de 2020. Mientras tanto, me mudé a Saltillo, tuve cuatro hijos, trabajé como maestra, fundé una empresa, estudié psicoterapia, me convertí en poeta y en actriz, y ahora mis hijos tienen historias también. ¡No me cabe en la mente!

No haré fiesta este año. Pero si alguien no resiste la tentación, me gustan las plantas.