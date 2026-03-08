Inflan expectativas por mini Mundial de Futbol: Miguel Torruco

El ex secretario de Turismo, Miguel Torruco, rechazó que el Mundial de Futbol en México vaya a atraer a cinco millones de turistas en solo 13 partidos de regular nivel que se jugarán en México.

El ex funcionario federal dijo que esa cifra es una inconsistencia matemática, pues implica una asistencia de 423 mil personas a cada juego, algo imposible por falta de aforo en estadios.

En entrevista para la revista México Extraordinario, Torruco Márquez precisó que lo que habrá en las tres sedes es un mini mundial, con un universo total de 844 mil posibles asistentes.

“De estos, el 60 por ciento, unos 507 mil, serán aficionados locales y el restante corresponde a visitantes internacionales”, aclaró a su entrevistador, el monclovense Armando de la Garza.

Torruco Márquez recordó que el país recibirá apenas una fracción del torneo y afirmó que las estimaciones económicas deben ajustarse a la realidad y no inflar los datos y expectativas.

La Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, son las tres sedes oficiales de los 13 partidos asignados por la FIFA para el Mundial de Futbol 2026.

SINERGIA EN SEGURIDAD

Buenas expectativas institucionales generó la reciente reunión y comida del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, con el fiscal general, Federico Fernández.

Carlos y Federico se reunieron en petit comité, acompañados del subsecretario regional, Sergio Sisbeles, para revisar la coordinación de las fuerzas policiacas estatales y municipales.

De buen humor, acordaron fortalecer e intensificar las acciones preventivas y de investigación ahora con la llegada del nuevo delegado regional, Everardo Lazo Chapa, en favor de la ciudadanía.

Por cierto, este lunes inicia en la delegación regional con sede en Monclova una serie de cambios, entre los que destaca la reubicación del 70 por ciento de los agentes del ministerio público.

PRETEXTO DE MAL GUSTO

La secretaria de Cultura, Esther Quintana, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Valdés, técnicamente tienen un jefe que se llama Manolo Jiménez, aunque ambas sean panistas.

El gobernador coahuilense las designó en estos cargos, merced a la coalición electoral del PRI y el PAN, que lo llevó a Palacio de gobierno.

El asunto es que ahora Esther y Mayra, según trascendió, se niegan a apoyar al PAN en la elección a diputados locales y pretextan que no quieren hacer enojar a su jefe en el gobierno estatal.

La realidad es que ni la secretaria de Cultura, ni Mayra Valdés, tienen interés en ayudar al partido, ya que el mandatario estatal, si le piden autorización, se los concederá sin ningún problema.

No se vale que usen la investidura del gobernador para ocultar su flojera partidista...

TODO PERSONAL

Me entero por amigos mutuos que el paisano comunicador, Julio César Lara, decidió separarse del Canal 4 de Monclova, tras 32 años de labor ininterrumpida.

Julio y un servidor coincidimos por casi 12 años en el área de noticias de NRT y se consolidó en estos años como un importante referente noticioso y un jurisconsulto y asesor político exitoso.

Ahora, el periodista conocido por su frase: “No es nada personal”, incursionará en la iniciativa privada, en su despacho de abogado y en la oficina de mercadotecnia.

¡A darle!

FLORES Y MARCHAS

En Europa, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora regalando flores a las féminas, principalmente en países como Italia, Francia y Polonia.

En Italia, las mujeres se obsequian ramilletes de mimosas amarillas como símbolo de resiliencia, respeto y reconocimiento.

En Francia, regalan violetas y lirios del bosque como muestra de aprecio y solidaridad; y en Polonia se comparten amapolas y rosas rojas para expresar el triunfo del amor sobre la guerra.

En México, ni se te ocurra llevarle flores a una mujer el 8 de marzo, porque seguramente las avienta a la basura antes de irse a la marcha de protesta feminista por la libertad.

Así las cosas...

CLAUDIA AVANZA

En la Región Carbonífera, el pleito personal y político del aspirante a diputado local del PT, Jesús Bebo Z Cruz y el ex alcalde de Nueva Rosita, Mayito López, ya tiene ganadora.

Y digo ganadora, porque la aspirante del PRI, Claudia Garza Iribarren, no se involucra en pleitos de barrio y avanza en el ánimo ciudadano.

Mayito es precandidato del partido Nuevas Ideas a diputado local, pero ha dicho que no le interesa ganar, pues solo quiere hacer que el Bebo pierda la elección.

Y parece que lo va a lograr, aunque los dos fracasen.