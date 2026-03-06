Inicia Fiscalía General limpia en Monclova

Una limpieza total realizará la Fiscalía General de Justicia en la Región Centro de la entidad a partir de este lunes.

Por disposición del fiscal general, Federico Fernández, habrá cambios de ministerios públicos, llegará un nuevo coordinador fiscal y el delegado regional abrirá las puertas a la ciudadanía.

Así lo informo ayer, el representante de la Asociación de Abogados de Monclova, Miguel Reyna, al señalar que ya agradeció al gobernador Manolo Jiménez la atención a las quejas de la población.

“Era ya un descaro total con el pasado delegado, a tal grado que tuvimos que buscar al gobernador en cada visita a Monclova para denunciar los abusos y arbitrariedades”, dijo.

Añadió que, por fortuna, ya fueron retirados del cargo dos ministerios públicos, y un contador de la fiscalía, señalados de abusones y extorsionadores y que a partir del lunes habrá más cambios.

Al respecto, el empresario hotelero Armando de la Garza se mostró también satisfecho del desempeño de Fernández Montañez, y dijo confiar en que los cambios serán para bien.

IRRELEVANTE Y RIDÍCULO

“Ese hombre no es un actor político relevante, ni creíble, y sus dichos son ridículos y fuera de lugar”, señalo ayer el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, al referirse a Alito Moreno.

Álvarez Máynez dijo que el líder nacional del PRI no tiene valor moral, pues invita a los partidos de oposición a un bloque electoral, y luego que estos no aceptan, los ataca y denuesta.

El dirigente de Movimiento Ciudadano rechazó tener interés en aliarse con el PRI para las elecciones del 2027 y felicitó al PAN por tampoco aceptar ir en alianza con Alito Moreno.

“Nuestras encuestas marcan, que, si haces alianza en una elección, con el PRI, los votos propios bajan, por lo que es mejor ir solos, porque ese partido te quita votos”, expuso.

Jorge Álvarez reiteró que Alito Moreno es un político irrelevante, con un partido en caída libre y sin representación ciudadana.

NÚMEROS NO CUADRAN

El diputado federal del PAN, Memo Anaya, posteó en sus redes sociales una encuesta en el que aparecen los tres políticos peor evaluados por los ciudadanos.

En primer lugar, aparece Andrés Manuel López Beltrán, con un 75.4 de rechazo popular, le sigue Temo Blanco, con un 74.5 por ciento, y en tercer sitio, Adán Augusto López, con un 73.4.

La encuesta fue realizada por Politicomx y y pollsmx, según consta en la publicación, pero como que los números no concuerdan.

¿Usted qué opina...?

DENUNCIA ATAQUES

El diputado local por Morena, Antonio Attolini, denunció ayer ser víctima de intimidación y de retiro ilegal de propaganda, en el distrito 9 de Torreón.

Attolini Murra dijo que dos personas intimidaron a integrantes de su brigada electoral, al acercarse a ellos y gritarles improperios y amenazas.

El político de la 4T es precandidato a diputado local y va por la reelección en el Congreso local.