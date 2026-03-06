Inicia Fiscalía General limpia en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 6 marzo 2026
    Inicia Fiscalía General limpia en Monclova

Una limpieza total realizará la Fiscalía General de Justicia en la Región Centro de la entidad a partir de este lunes.

Por disposición del fiscal general, Federico Fernández, habrá cambios de ministerios públicos, llegará un nuevo coordinador fiscal y el delegado regional abrirá las puertas a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que el Mundial en EU será más peligroso que en México

Así lo informo ayer, el representante de la Asociación de Abogados de Monclova, Miguel Reyna, al señalar que ya agradeció al gobernador Manolo Jiménez la atención a las quejas de la población.

“Era ya un descaro total con el pasado delegado, a tal grado que tuvimos que buscar al gobernador en cada visita a Monclova para denunciar los abusos y arbitrariedades”, dijo.

Añadió que, por fortuna, ya fueron retirados del cargo dos ministerios públicos, y un contador de la fiscalía, señalados de abusones y extorsionadores y que a partir del lunes habrá más cambios.

Al respecto, el empresario hotelero Armando de la Garza se mostró también satisfecho del desempeño de Fernández Montañez, y dijo confiar en que los cambios serán para bien.

IRRELEVANTE Y RIDÍCULO

“Ese hombre no es un actor político relevante, ni creíble, y sus dichos son ridículos y fuera de lugar”, señalo ayer el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, al referirse a Alito Moreno.

Álvarez Máynez dijo que el líder nacional del PRI no tiene valor moral, pues invita a los partidos de oposición a un bloque electoral, y luego que estos no aceptan, los ataca y denuesta.

El dirigente de Movimiento Ciudadano rechazó tener interés en aliarse con el PRI para las elecciones del 2027 y felicitó al PAN por tampoco aceptar ir en alianza con Alito Moreno.

“Nuestras encuestas marcan, que, si haces alianza en una elección, con el PRI, los votos propios bajan, por lo que es mejor ir solos, porque ese partido te quita votos”, expuso.

Jorge Álvarez reiteró que Alito Moreno es un político irrelevante, con un partido en caída libre y sin representación ciudadana.

NÚMEROS NO CUADRAN

El diputado federal del PAN, Memo Anaya, posteó en sus redes sociales una encuesta en el que aparecen los tres políticos peor evaluados por los ciudadanos.

En primer lugar, aparece Andrés Manuel López Beltrán, con un 75.4 de rechazo popular, le sigue Temo Blanco, con un 74.5 por ciento, y en tercer sitio, Adán Augusto López, con un 73.4.

La encuesta fue realizada por Politicomx y y pollsmx, según consta en la publicación, pero como que los números no concuerdan.

¿Usted qué opina...?

DENUNCIA ATAQUES

El diputado local por Morena, Antonio Attolini, denunció ayer ser víctima de intimidación y de retiro ilegal de propaganda, en el distrito 9 de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’

Attolini Murra dijo que dos personas intimidaron a integrantes de su brigada electoral, al acercarse a ellos y gritarles improperios y amenazas.

El político de la 4T es precandidato a diputado local y va por la reelección en el Congreso local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Opinión
A20

Localizaciones


Monclova

Personajes


Alejandro Moreno
Jorge Álvarez Máynez
Federico Fernández Montañez

Organizaciones


FGE

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
true

Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares
No somos iguales

No somos iguales
Durante su intervención, reflexionó sobre el sentido del feminismo y la necesidad de generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

Los logros de la lucha feminista en México no solo se remonta al derecho al voto, la despenalización del aborto y la tipificación del feminicidio, en los últimos años diversas leyes se han creado gracias al feminismo.

8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México
Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?
El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición.

Taller de ‘Kit forense en caso de desaparecer’ en Oaxaca genera críticas, previo al 8M