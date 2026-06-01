Ingeniería de punta

México presume talento. México exporta talento. México gradúa talento. México desperdicia talento.

Luego aparecen los cárteles. Entonces surge la verdadera escuela politécnica nacional. Sin rector. Sin consejo universitario. Sin acreditaciones internacionales. Con resultados medibles.

La gran ingeniería criminal merece un museo. También una feria industrial. Quizá un pabellón durante alguna exposición tecnológica. Innovación aplicada al margen del código penal.

Los hidrocarburos representan una especialidad histórica. Pemex perfora pozos. Los grupos criminales perforan ductos. Unos presentan informes trimestrales.Otros presentan fugas.

Durante años, miles de tomas clandestinas aparecieron sobre la geografía nacional. Mapas enteros terminaron convertidos en queso gruyere. Ingenieros formales observan planos.

Ladrones observan presiones.

La física funciona para todos.

Datos oficiales han documentado miles de perforaciones ilegales durante distintos periodos recientes. Pérdidas multimillonarias alimentan fortunas paralelas. El combustible cambia de dueño sin facturas.

La termodinámica permanece inocente. Luego aparece la ingeniería logística. Mover combustible robado exige almacenamiento.

Exige transporte.

Exige vigilancia.

Exige compradores.

Cualquier empresa reconocería semejante cadena de suministro. Cualquier escuela de negocios encontraría material suficiente para varios seminarios. El detalle incómodo surge al revisar el origen del producto.

La trata de personas constituye otra facultad especializada. Ninguna ceremonia inaugural. Ningún diploma. Mucho flujo de efectivo.

Organismos internacionales estiman cientos de miles de víctimas alrededor del mundo cada año. Las redes criminales operan mediante reclutamiento, transporte, vigilancia y explotación.

Una maquinaria fría. Una contabilidad brutal.

Los coyotes participan dentro del departamento migratorio clandestino. Prometen rutas seguras. Prometen oportunidades. Prometen milagros.

Las caravanas humanas avanzan entre polvo, miedo y esperanza. Cada kilómetro representa una moneda. Cada frontera representa una tarifa adicional.Cada retén representa una negociación.

La migración irregular mueve miles de millones de dólares anuales en distintas regiones del planeta. Los traficantes conocen caminos, horarios y debilidades institucionales. Un algoritmo humano. Una aplicación sin pantalla. Un GPS alimentado mediante rumores. también existe la ingeniería penitenciaria.

Algunos presos escapan. Otros simplemente desaparecen del inventario.

Túneles memorables han cruzado distancias sorprendentes. Puertas abiertas en horarios oportunos. Guardias distraídos mediante incentivos económicos. Sistemas completos convertidos en adornos burocráticos.

La fuga adquiere categoría de arte. Un arquitecto diseña edificios. Un criminal diseña salidas.

El público observa incrédulo. Los autores materiales observan relojes.La puntualidad resulta fundamental.

Después llega la joya tecnológica. Introducir drogas en Estados Unidos. Narcotúneles equipados con iluminación. Ventilación. Rieles. Montacargas improvisados.

Algunos descubrimientos fronterizos parecen proyectos industriales. Otros recuerdan escenarios cinematográficos. Todos nacen del mismo principio.La demanda nunca duerme.

Autoridades estadounidenses decomisan miles de toneladas de sustancias ilegales y millones de dosis cada año. Aun así, el flujo persiste. La mercancía encuentra rutas alternativas. La creatividad criminal jamás solicita vacaciones.

Drones sobrevuelan desiertos. Vehículos cruzan garitas. Embarcaciones navegan costas. Personas cargan paquetes. La ingeniería aplicada busca eficiencia. La ingeniería criminal también.

Un profesor universitario calcula costos operativos. Un operador criminal calcula riesgos. Ambos utilizan hojas de cálculo. Solo cambia el destino final.

La ironía nacional provoca carcajadas nerviosas. Laboratorios enteros carecen de presupuesto. Escuelas públicas sobreviven mediante remiendos.

Centros científicos solicitan apoyos.

Mientras tanto, organizaciones criminales construyen redes internacionales.

Corrompen funcionarios. Reclutan especialistas. Compran tecnología. Diversifican inversiones. Cualquier consultora admiraría semejante crecimiento sostenido. Cualquier auditor terminaría horrorizado.

La tragedia aparece detrás del espectáculo. Comunidades enteras viven bajo amenaza. Familias completas desaparecen entre expedientes. Pueblos enteros modifican costumbres por supervivencia.

Ninguna innovación compensa semejante costo humano. Aun así, la leyenda continúa. El ingeniero criminal afina planos. El traficante optimiza rutas. El perforador clandestino estudia ductos. El coyote revisa senderos. El fugitivo calcula distancias.

México contempla semejante laboratorio a cielo abierto. Un país brillante.

Un país contradictorio. Un país capaz de enviar satélites al espacio. También capaz de construir túneles para mercancías prohibidas. Humor negro mediante toneladas.

Ingenio desperdiciado mediante generaciones. Talento aplicado hacia la destrucción.

La gran obra nacional permanece inconclusa. Tal vez algún día semejante capacidad termine dentro de fábricas, universidades, hospitales o centros de investigación.

Hasta entonces, varios genios seguirán graduándose desde la academia más rentable del crimen organizado. Sin toga. Sin medalla. Con ganancias extraordinarias.