¿Pondrán Rubén Moreira y Tereso Medina el último clavo al PRI y la CTM?

Para analistas políticos y periodistas comarcanos, con la llegada de Tereso Medina a la CTM nacional estaremos viendo el declive de un sistema político al que conocimos por más de 80 años.

La CTM se fundó en febrero de 1936 como una central obrera nacional que luego se convirtió en el brazo de control sindical del PRI, creado apenas siete años antes.

Hoy en día, el Revolucionario Institucional vive uno de sus peores momentos con sólo dos gubernaturas, con pésima fama pública y una fuerte caída en el número de militantes.

La CTM va también en caída libre, es una pequeña franquicia con una representación de membrete, sin liderazgo real que se desdibuja frente a la Cuarta Transformación.

Para el diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, la inminente llegada del coahuilense Tereso Medina será el inicio del declive total de la Confederación de Trabajadores de México.

Interesante suena que sean los coahuilenses Rubén Moreira Valdez y su protegido Tereso Medina los que puedan poner el último clavo a dos históricas instituciones políticas y obreras de México.

ZOOM MORENISTA

Los candidatos a diputados locales de la 4T en Coahuila inician hoy, una serie de charlas virtuales con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Alberto Hurtado y Alejandra Salazar, en Saltillo, y Antonio Attolini y Fernando Hernández, en Torreón, son los aspirantes a los que se pretende impulsar fuertemente desde la capital del país.

Alfonso Almeraz, en Monclova, y Paloma de los Santos, en Ciudad Acuña, son también candidatos con buena estima en el Comité Directivo Nacional de Morena.

Las reuniones virtuales de Luisa María y de los 16 coordinadores distritales serán semanales y se trabajará bajo objetivos específicos y resultados supervisables.

EXAMEN PATITO

Jueces y magistrados, designados en la reforma judicial de julio pasado, serán sometidos a partir de este lunes a exámenes teórico-prácticos para evaluar su desempeño.

Dominio de conocimientos jurídicos, de sistemas de resolución de casos, y abatimiento de expedientes rezagados, serán algunos de los temas en revisión, a partir de las 10:00 horas de hoy.

En caso de que los jueces y magistrados reprueben, no serán retirados de sus cargos, pues se les impartirá un curso propedéutico, y luego se les aplicará otro examen hasta salir aprobados.

En Coahuila, dicen que el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, se puso listo y se les dio a los jueces, un curso exprés de reforzamiento jurídico.

¿Se le permitirá llevar acordeón?

MARTES CON EDNA

La diputada local del PRI, Edna Dávalos, rendirá este martes, su informe legislativo en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila.

La sede del evento será el teatro Juárez, a partir de las seis de la tarde, y se espera la asistencia de la clase política priista comarcana, para acompañar a la legisladora en este informe de actividades.

Edna es una de las políticas coahuilenses, con mayor trabajo y cercanía con la gente, sobre todo en Ramos Arizpe, ciudad a la que seguramente pronto gobernará.

Hay que ir al informe...

CARNITA Y MERCADITO

Más de 500 personas asistieron el pasado sábado a la carnita asada organizada por el diputado de Morena, Alberto Hurtado, en la colonia Saltillo 2000, según reportó el legislador sarapero.

El domingo, el Mercadito sobre Ruedas de Beto se instaló por la mañana en la colonia Las Rosas y pasado el mediodía se le vio en la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño.

Hay que reconocer que si Alberto pierde la reelección a la diputación local, no será por falta de trabajo.

¿DE CUÁL FUMÓ?

Extraño y encriptado fue el mensaje que hace unos días, posteó en redes sociales, el líder de la UDC, Lenin Pérez Rivera.

“La neutralidad frente al autoritarismo no existe, O se defiende la democracia o se permite que se desmonte”, reza la frase.

El mensaje de Lenin fue motivo de análisis en una mesa matinal de café, pero ninguno de los comensales pudo encontrarle sentido lógico.

Como dijo el Lonje Moco, nadie sabe, nadie supo, si el posteo de Lenin era para Trump, fue para Claudia, o tal vez una reflexión de la vida interna en la UDC.